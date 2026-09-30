"Мои соболезнования. В следующем году будет комикс с супергероями?" У читель показал учебник НУШ по географии для 9 класса и вызвал дискуссию

Учебник по географии для 9 класса по программе Новой украинской школы (НУШ) вызвал жаркую дискуссию в соцсетях. Учитель этого предмета Женя Степура опубликовал эмоциональное видео с обзором учебника, однако не все комментаторы с ним согласились.

Ролик, в котором он проводит "распаковку" учебника, Степура выложил в Threads. В нем он сравнил его со старыми книгами и иронично предположил, что при таких тенденциях школьная программа вскоре может окончательно упроститься до уровня комиксов.

Во время распаковки учитель обратил внимание на то, что новый учебник выглядит значительно тоньше предыдущего пособия для 9 класса, хотя содержит те же 286 страниц. Однако наибольшее возмущение у педагога вызвало то, как именно был структурирован материал, ведь в одну книгу фактически вместили программу сразу нескольких лет обучения: темы 9-го и 10-го классов, а также обширный раздел о демографических процессах для 8-го класса.

"Мне кажется, что когда выйдет учебник для 10 класса, а там, напомню, не будет никакой географии, там будет "Познаем природу", может, я не знаю. Мне кажется, что его нужно издать в виде комиксов. В виде комиксов, где главные события будут происходить в вымышленном мире, где будут какие-то, знаете, супергерои. Вот так мы преодолеем то, что у нас очень низкий уровень естественных наук... Здесь нечего читать, ты посмотришь и все. Мы скоро перейдем к комиксам, а не к учебнику", – возмутился педагог.

Один із авторів підручника п... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях к видео сразу же разгорелась жаркая дискуссия, и на упреки ответил один из авторов нового учебника Иван Савчук. Он успокоил коллегу и отметил, что в будущем школьников ждет отдельный учебник по географии для 10, 11 и 12 классов по новой программе.

В то же время другие педагоги указали на то, что учитель сравнил книги совершенно разных авторов – Коберника и Запотоцкого. По их словам, новый учебник написан гораздо более понятным языком, а не "сухой теорией", и содержит современный и качественный картографический материал, что является ключевым критерием для обучения.

Інша географиня вступилась за новий підручник Источник: Скриншот

Другая часть комментаторов отметила, что современное образование в целом требует изменения подходов к объему информации, а не зазубривания учебников наизусть. "Ну, честно говоря, нас, миллениалов, пичкали этими знаниями, нужны они нам или нет. Думаю, 70 % из изученного мы забыли, а остальное нам не пригодилось в жизни", – отметила одна из комментаторов, подчеркнув, что в основном школьникам нужны только история Украины, математика, язык и английский, а остальные предметы стоит изучать уже исключительно в соответствии с выбранным профилем.

У нового підручника виявилос... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время в сети выразили обеспокоенность по поводу общей судьбы географии в украинских школах. Пользователи шутят, что учебник просто "заархивировали в Zip", и теперь его нужно как-то распаковывать, однако к методическому сокращению часов относятся скептически. Педагоги опасаются, что если предмет окончательно исключат из перечня НМТ и ВНО, это станет "последним гвоздем в гроб", ведь сейчас географию изучают либо благодаря харизматичным учителям, либо единичные ученики, которые планируют сдавать по ней экзамены.

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