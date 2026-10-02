"Может быть, стоит хотя бы раз спуститься в настоящее укрытие?" Педагог ответила на претензии родителей по поводу питания во время тревоги

Педагог из Днепра Наталья Власова ответила родителям, жалующимся на питание детей во время воздушной тревоги в укрытии. Она отметила, что в убежище отсутствуют условия для того, чтобы дети могли поесть горячий обед. В частности, не соблюдаются санитарные требования: отсутствуют рукомойники, достаточное количество воды, места для мытья рук и уборки.

Об этом Власова написала в посте в Facebook. Педагог подчеркнула, что скопление большого количества детей во время приема пищи увеличивает риск распространения кишечных и респираторных инфекций. Учительница советует родителям, прежде чем требовать организации питания в убежище, спуститься туда во время воздушной тревоги и посмотреть, что там происходит на самом деле.

Почему в укрытии школьники не могут питаться Источник: Скриншот

"Ответственность за безопасность пищевых продуктов несет учебное заведение, поэтому выдавать горячие блюда в неприспособленном для этого помещении – крайне рискованно. И вообще: во время тревоги главной задачей является безопасность, а не превращение укрытия в столовую или транспортировка еды. Возможно, прежде чем требовать от школ очередного "организуйте", стоит хотя бы раз спуститься в реальное укрытие во время воздушной тревоги и посмотреть, как это выглядит на самом деле? Ведь между очередной рекомендацией на бумаге и ее выполнением в реальной школе – пропасть", – написала Власова.

Напомним, украинцы устроили дискуссию по поводу пребывания детей в школе во время воздушной тревоги. Так, одна из учительниц начальных классов с ником подчеркнула, что многие родители возмущаются, ведь учеников не принимают в укрытие, в то время как родителям нужно на работу и они не могут ждать отбоя.

Педагог отмечает, что когда дети находятся в укрытии с учителем, то именно он несет ответственность за школьников. Поэтому в случае, если с их жизнью или здоровьем что-то случится во время тревоги, виновата будет именно классная руководительница. Она подчеркнула, что ученики должны приходить на уроки через 30 минут после объявления тревоги, согласно распоряжению Министерства образования и науки.

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