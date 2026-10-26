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"Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?" Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Дарья Дурова

Ребус из школьного учебника....

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Задание из учебника "Я досліджую світ" (ЯДС) с ребусом, в котором было зашифровано слово "модрина" (то есть лиственница), возмутило маму школьницы. Женщина считает, что дети не знают об этом дереве, а потому задание якобы слишком сложное.

Своими эмоциями блогерша по имени Анастасия поделилась в TikTok. Украинка рассказала, что искала ответ на вопрос вместе со своим ребенком, но и сама не знала о хвойном дереве, которое сбрасывает иголки на зиму.

"Вы мне скажите, откуда дети об этом узнают. Я не знаю об этом! Можно, б*ин, какие-нибудь нормальные ребусы делать? "Модрина"! У меня больше слов нет", – обратилась блогерша к подписчикам.

Детская головоломка.

Источник: Скриншот TikTok-видео @baglay1506

Маме ребенка не понравилось...

Источник: Скриншот TikTok-видео @baglay1506

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Реакция пользователей TikTok

Большинство комментаторов ответили, что школьники учатся именно для того, чтобы получать новые знания:

– "Задания и нужны для того, чтобы узнавать новое";

– "Так это же ребус. Узнали новое слово и узнали, что есть такое растение. Что плохого? Вы не знали, а ребенок будет знать";

– "Разве не для этого дети учатся? Чтобы узнать новое";

– "В ботсадах на экскурсиях рассказывали. В Умани их (лиственниц или "модрин". – Ред.) много. Шикарные огромные деревья. Нормальный ребус";

– "Вот и задание для детей, чтобы немного подтянуть знания родителей!";

– "Если ребенок внимателен на уроке, то слово "модрина" обязательно звучало";

– "Вопрос не в ребусе и не в ребенке";

– "Но это же не пальма! В Украине растет лиственница, так что ребенку полезно знать названия растений! И не переживайте, дети очень хорошо запоминают названия героев мультфильмов, игр, целые миры в Minecraft будут. Пусть учатся искать ответы";

– "Видите, теперь будете знать и вы, и ваш ребенок";

– "Поздравляю с новыми знаниями"

– "Нет, будем знать только два хвойных дерева: елку и сосну. Ребенок должен развиваться. В начальных классах знакомятся с этим деревом на уроках ЯДС".

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Как ранее писал OBOZ.UA, детская загадка, которую загадывают в заданиях по украинскому языку во втором классе, поставила в тупик отца школьника. Мужчина по имени Сергей Коханович был настолько возмущен ею, что решил публично высказать свое мнение.

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