Мультик за столом помогает "накормить", но... Эксперт объяснила, почему не стоит есть перед экранами, и дала советы родителям

Ситуация, когда родители ставят перед малышом гаджет с включенным мультфильмом, чтобы спокойно накормить его, сейчас не редкость, однако это может привести к тому, что ребенок привыкнет есть только перед экраном и перестанет прислушиваться к сигналам собственного тела. Об этом предупредила врач и мама четверых детей Людмила Панчук.

Свое объяснение она опубликовала на странице в Facebook. Панчук описала знакомую многим родителям ситуацию, когда малыш послушно открывает рот на каждую ложку, пока перед глазами идет мультфильм. Но стоит выключить видео – и начинаются протесты и требования включить его снова.

На первый взгляд, мультик действительно облегчает кормление: ребенок отвлекается, не замечает, сколько еды ему дают, и глотает почти автоматически. Благодаря этому родителям иногда удается накормить его больше, чем он съел бы самостоятельно. Однако у этой привычки есть несколько недостатков.

Почему не стоит есть перед экраном

Прием пищи перед смартфоном... Источник: SolStock Развернуть

Прежде всего, ребенок хуже распознает сигналы голода и насыщения. Когда его внимание сосредоточено на мультфильме, он может не замечать сигналов организма и съедать больше, чем нужно, или, наоборот, отказываться от еды без привычного развлечения. Умение прислушиваться к собственному телу формируется именно в детстве и остается важным на протяжении всей жизни.

Еще одна проблема – еда постепенно превращается в своеобразный обмен: ложка за серию мультфильма. В результате ребенок привыкает воспринимать прием пищи не как естественную потребность, а как то, что нужно вытерпеть ради развлечения.

Кроме того, экран лишает семью возможности пообщаться за столом. Совместные приемы пищи – один из немногих моментов, когда все могут побыть вместе. Ребенок учится разговаривать, слушать других и наблюдать за тем, как едят взрослые. Если же его внимание приковано к телефону, это взаимодействие исчезает.

Малыш также меньше знакомится с едой: не рассматривает ее, не сосредотачивается на вкусе, запахе, цвете и текстуре. Из-за этого ему может быть сложнее заинтересоваться новыми продуктами.

Наконец, просмотр мультфильмов за столом увеличивает общее время перед экраном. Если ребенок проводит за едой по 20-30 минут трижды в день, только на такие просмотры может приходиться час-полтора. Американская академия педиатрии советует всей семье отказаться от экранов во время приемов пищи.

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Чтобы снизить напряжение за столом, Людмила Панчук советует родителям придерживаться принципа разделения ответственности, который описала американский диетолог Эллин Саттер. Согласно ему, взрослые определяют, что, когда и где подавать ребенку, а он сам решает, есть ли и сколько.

Когда родители перестают заставлять малыша доедать все до последней ложки, а он получает возможность самостоятельно регулировать количество еды, конфликтов во время приемов пищи часто становится меньше.

Отказываться от мультфильмов врач советует постепенно – примерно за две-три недели. Сначала стоит предупредить ребенка об изменениях и объяснить, что отныне во время еды экраны будут выключены, а мультфильм можно будет посмотреть после обеда.

Не обязательно сразу менять все привычки. Можно начать с одного приема пищи, например завтрака, оставив обед и ужин без изменений. Примерно через неделю стоит добавить еще один прием пищи без экрана.

Также важно, чтобы ребенок приходил к столу с аппетитом. Для этого Панчук советует не давать перекусы за полтора-два часа до основного приема пищи, не предлагать между приемами пищи соки или молоко без необходимости и, по возможности, гулять перед обедом.

Чтобы малышу было интереснее за столом, можно вовлекать его в разговор и простые игры. Например, спросить, что он сегодня видел, предложить описать вкус моркови или найти на тарелке что-нибудь зеленое. Ребенку также можно поручить накрыть на стол, помыть овощи или разложить еду. А красивая детская тарелка с ложкой помогут сделать прием пищи приятнее.

Еще одно важное условие – совместные обеды и ужины. Дети подражают взрослым, поэтому им легче присоединиться к семейной трапезе, когда мама и папа сами едят за столом и не отвлекаются на телефоны.

Врач советует подавать небольшие порции, чтобы большое количество еды не пугало ребенка. Если он захочет еще, можно предложить добавку. В то же время не стоит уговаривать съесть "еще одну ложечку за маму", запрещать вставать из-за стола, пока тарелка не опустеет, или обещать мультик в обмен на съеденную порцию.

Если ребенок съел мало, не нужно ругать его или заставлять доедать. Следующий прием пищи должен состояться по привычному расписанию. В то же время для детей, склонных к ацетонемическим состояниям, Панчук советует предусмотреть сладкое питье или перекус в соответствии с графиком.

Врач рекомендует завершать трапезу примерно через 20-30 минут. Если ребенок не ест, можно спокойно убрать тарелку и объяснить, что обед закончился, а следующая возможность поесть будет во время полдника.

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Сначала ребенок может плакать и отказываться от еды без мультфильма. По словам Панчук, первые три-семь дней могут быть особенно сложными: малыш будет проверять, действительно ли действует новое правило. Поэтому родителям важно сохранять спокойствие и последовательность и не включать мультфильм снова только для того, чтобы избежать протеста.

В то же время врач советует не заменять мультфильм телефоном мамы с играми, не отвлекать ребенка, который уже умеет есть самостоятельно, чтобы незаметно кормить его с ложки, и не хвалить за полностью опустошенную тарелку. Лучше подчеркнуть, что родителям приятно обедать вместе с ним.

Не стоит также наказывать едой, обещать сладости за съеденную порцию или превращать каждую ложку в повод для спора.

Когда стоит обратиться к врачу

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Если ребенок теряет вес или плохо растет, ест лишь несколько продуктов или отказывается от целых групп продуктов, родителям стоит проконсультироваться со специалистом. Поводом для обращения также могут быть рвота из-за новых вкусов, трудности с жеванием и глотанием, кашель или поперхивание во время еды, а также сильный страх перед ней.

Помощь специалистов нужна и тогда, когда есть подозрение на сенсорные особенности или другие трудности развития. В зависимости от ситуации родителям могут помочь педиатр, гастроэнтеролог, логопед, работающий с нарушениями жевания и глотания, или детский психолог.

Врач подчеркивает: главная задача родителей – не добиться, чтобы ребенок съел как можно больше за один прием пищи, а помочь ему постепенно научиться самостоятельно распознавать голод и сытость. А семейный стол без телефонов и мультфильмов может стать не только местом для еды, но и поводом пообщаться, посмеяться и провести время вместе.

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