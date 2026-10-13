"Мы будем читать и плакать". Даша Астафьева раскрыла первые подробности о Радиодиктанте 2026

Радиодиктант национального единства 2026 состоится 27 октября – в День украинской письменности и языка. В этом году впервые его будут читать двое – общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

В интервью Радио Свобода Астафьева рассказала, что текст радиодиктанта найдет отклик в каждом сердце. По ее словам, и те, кто будет читать текст, и те, кто его будет писать, будут плакать. Кроме того, общественная деятельница призналась, что испытывает волнение и чувствует свою долю ответственности за такое дело.

"Когда я впервые увидела этот текст... В этом году мы будем читать и плакать, я обещаю. Читать и плакать. Потому что то, что там написано, и тот человек, который написал этот текст, – он создан для текстов. Чем ближе мы к диктанту, тем сильнее я чувствую волнение и свою долю ответственности именно за это. Я его читаю, и главное, чего боюсь, – это не зачитать его до дыр, потому что я человек упрямый. Текст очень классный. Я скажу, что текст найдет отклик в каждом сердце, в каждом ухе. Это я вам говорю как голос книг, которые читаю", – сказала волонтер.

В то же время Артур Пройдаков поделился, что они будут стараться диктовать текст так, чтобы к его написанию присоединилось как можно больше участников. В частности, он обратил внимание, что среди желающих много учеников младших классов, которые часто не успевают

"Что касается школьников – это отдельная задача со звездочкой, о которой мы будем говорить с Дашей. Потому что регулярно жалуются и педагоги, и ученики школ, и даже высших учебных заведений, что они не успевают. Ведь хотят и малыши написать (дети 1–4 классов, например), и ученики средней школы, и они где-то не успевают. Поэтому, я думаю, мы в принципе будем стараться диктовать так, чтобы присоединились максимально все", – рассказал Пройдаков.

Стало известно, кто будет чи... Источник: "Суспильне" Развернуть

Он также предположил, что текст этого года вызовет волну различных интерпретаций и версий, ведь его формат способствует созданию оригинальных версий или каверов.

"Мне кажется, кстати (не хочу быть каким-то футурологом), но, возможно, и текст этого года также вызовет волну различных интерпретаций и версий, потому что сам формат… Я не знаю, можно ли так говорить или нет… Сам формат текста способствует созданию каких-то собственных оригинальных версий или каверов", – добавил педагог.

По его словам, радиодиктант может стать стимулом для учителей качественно провести урок. В частности, написать текст, а затем еще подискутировать вокруг него, объяснить детям разных возрастных категорий, какие темы в нем затрагиваются.

Что известно об авторе текста

Артур Дронь – украинский писатель, автор поэтического сборника "Здесь были мы", книги прозы "Хемингуэй ничего не знает" и "Больница Святого Пантелеймона", которая находится в печати. В марте 2022 года Дронь вступил в ряды ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту проживания реальности в условиях войны.

"Радиодиктант каждый год объединяет нас. Своим текстом я хочу показать, как язык объединяет всех, работая индивидуально с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одни и те же слова, но при этом каждый думает о личном", – рассказал писатель.

Трансляция радиодиктанта будет проходить на всех ключевых площадках Суспильного.

В прошлом году автором диктанта под названием "Надо жить!" выступила писательница Евгения Кузнецова, а зачитала его народная артистка Украины Наталья Сумская.

Напомним, что Радиодиктант 2025 возмутил украинцев тем, что актриса Наталья Сумская читала текст слишком быстро и без интонаций. Именно поэтому участники флешмоба обратились к Суспільному, которое организует и проводит это мероприятие ежегодно, с просьбой, чтобы в следующем году текст читал кто-то из учителей.

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