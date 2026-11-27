"Мы искали желуди в 23:45". Видео изготовления осенней поделки в детский сад взбудоражило сеть: родители узнали себя

В сети завирусилось видео, где мама дошкольника готовит поделку для детского сада. В это время бабушка приклеивает осенние листья на картон, а дедушка лепит грибы из пластилина.

Видео, которое женщина выложила в TikTok, набрало почти 400 тысяч просмотров, а многие родители узнали в нем себя. В конце мама показала мальчика, который контролировал изготовление поделки.

В комментариях некоторые пользователи сети отмечали, что им приходилось иметь дело с полицией, ведь они в темное время суток искали желуди в парке. В то же время другие говорили, что с подобной ситуацией сталкивалось большинство родителей, когда дети вспоминали о необходимости сделать поделку к утру.

Кто-то поделился, что школьник 31 августа сообщил, что 1 сентября нужно принести сушеные корни трав. А некоторые украинцы удивлялись, почему в школах и детсадах до сих пор задают подобные домашние задания, ведь их все равно будут делать родители.

"Скажите еще спасибо, что вы дома, а не объясняете полиции, что вы делали вечером в парке".

Родители узнали себя в видео... Источник: Скриншот Развернуть

"Скажите, кто придумал задавать такие задания на дом? Почему дети не делают это в детском саду или в школе?"

"Ничто так не укрепляет семейные отношения, как совместное задание".

Украинцев рассмешило видео о... Источник: Скриншот Развернуть

"Аналогичная ситуация: моя дочь разрезала несколько листочков и сказала, что устала".

"Это еще ничего. А когда ребенок 30 августа вспоминает, что на лето задали высушить корни лекарственных растений и принести их 1 сентября".

Родители не понимают, для че... Источник: Скриншот Развернуть

"И главное, чтобы ребенок вспомнил уже перед сном".

Для чего поделки в детском саду. Источник: Скриншот

"Сразу видно, кто в семье главный. Мы это уже проходили. Только наша принцесса спала, а мы с мужем до утра делали ежика".

Родители показали поделки, к... Источник: Скриншот Развернуть

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