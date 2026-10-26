"На 50-60 грн можно неплохо поесть, но..." Нутрициолог объяснила, что не так со школьным питанием для 1–11 классов

Питание детей в школе должно включать источник белка, углеводы, овощи или фрукты. Если правильно составить меню, включив в него сезонные продукты, то для школьников можно организовать питательный прием пищи за 50-60 гривен. При этом не стоит пытаться составить на такую сумму "ресторанное" меню.

Об этом в интервью OBOZ.UA отметила нутрициолог и фитнес-тренер Майя Боровик. Она подчеркнула, что для детей важны не только калории, но и качество рациона, которое влияет на рост, развитие, самочувствие и способность учиться.

Школьное питание в Киеве. Источник: Пост в соцсети Threads fedorchenko.ph

"Думаю, что за 50–60 гривен можно организовать для ребенка довольно хорошее и сбалансированное питание, но для этого, безусловно, нужно грамотно все спланировать", – отметила нутрициолог.

Она убеждена, что правильное составление меню с использованием сезонных продуктов, круп, бобовых, яиц, овощей, фруктов и доступных источников белка позволит приготовить "питательный прием пищи без большого количества дорогих продуктов".

"Мне бы очень хотелось, чтобы в школьном питании мы постепенно отходили от подхода "лишь бы ребенок был сыт" к подходу "ребенок получил питательную и разнообразную еду", – отмечает эксперт.

Школьное питание в Киеве. Источник: Пост в соцсети Threads fedorchenko.ph

По ее словам, одним из вариантов обеда может быть, например, каша или другой гарнир, яйцо или мясо, овощи и фрукт.

"Если мы говорим именно о качественном, разнообразном и к тому же вкусном питании, то бюджет, конечно, довольно ограничен. Особенно когда нужно учитывать не только сами продукты, но и разнообразие рациона и потребности детей разного возраста. Поэтому я бы сказала, что здесь вопрос не только в самой сумме, но и в том, насколько грамотно ею распоряжаются", – отметила Боровик.

Иллюстративное изображение.... Источник: Facebook Евгений Поляков Развернуть

Напомним, в Украине расширили программу бесплатного питания для школьников. Теперь горячие обеды положены ученикам всех классов. Государство выделяет на каждого школьника 50 гривен, однако в Киеве считают, что этой суммы недостаточно. Там предложили монетизировать школьное питание. Например, деньги, выделяемые из госбюджета, стоит перечислять на специальные карты. В таком случае ребенок мог бы сам выбирать блюда в столовой, а родители при желании могли бы доплачивать за более дорогой обед.

Читайте на OBOZ.UA первую часть интервью с Майей Боровик, где она рассказала о школьном питании и мифах о сладостях, в которые верят родители.

Вторая часть беседы с экспертом выйдет во вторник, 27 октября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нутрициолог объяснила, каким должен быть перекус школьника и что не стоит класть в ланч-бокс.