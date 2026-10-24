"На балькон!" Как культовая фраза Эктора Хименеса-Браво стала мемом и уместно ли над ней смеяться

Не каждому выпадает возможность создать популярный мем, а вот украинско-колумбийский повар Эктор Хименес-Браво смог. Его коронной фразой "на балькон" описывают успешное завершение какого-либо дела – например, прохождение испытания на шоу "МастерШеф". Но правильно ли так говорить с точки зрения украинского языка? И уместно ли смеяться над таким произношением?

OBOZ.UA поискал среди экспертных мнений, покопался в справочной литературе и теперь мы с уверенностью можем утверждать: так говорить по-украински не возбраняется. Этот вариант произношения имеет под собой историческую основу. О его корнях рассказала в своем Instagram репетитор Оксана Николаевна.

Она напомнила, что многие слова, в которых звук [л] мы сейчас произносим твердо, еще в начале ХХ века произносили с мягким [л’]. Совершенно верно, это касалось и того самого слова "балькон". А также "блюза", "лямпа", "плян", "альгебра". "В харьковском правописании 1928 года был "балькон". Украинская диаспора за границей тоже так говорила, но современный вариант – "балкон". А все из-за правописания 1933 года", – пояснила педагог

По словам Оксаны Николаевны, тогда советская власть существенно пересмотрела нормы украинского языка, сближая его с русским. "И хотя недавно, в 2019 году, лингвисты вернули ряд правил харьковского правописания, мягкий "ль" не вернули", – добавила она.

Сравнение мягких и твердых з... Источник: Скриншот Развернуть

Что касается Эктора, то он произносит эту фразу именно так из-за испанского акцента. В родном для него испанском языке [л] – это так называемый альвеолярный боковой согласный звук. Он произносится как нечто среднее между украинскими мягким и твердым [л]. Такой же звук присущ, скажем, польскому, французскому и английскому языкам. А говорить на иностранном языке с акцентом – это совершенно нормально и не должно быть поводом для насмешек. Наоборот, то, что человек научился выражать свои мысли на чужом для себя языке, само по себе уже достойно уважения.

А что касается альвеолярного звука [л], то и в Украине его можно услышать, так сказать, в естественной среде обитания. Один из вариантов этого звука встречается на Полтавщине. Именно там до сих пор произносят л с небольшим смягчением. Благодаря этому человека из данного региона, выросшего в уникальной местной языковой среде, всегда сразу можно узнать по речи.

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