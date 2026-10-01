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"Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!" Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги
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Украинцы развернули дискуссию по поводу пребывания детей в школе во время воздушной тревоги. Так, одна из учительниц начальных классов с ником teacher.in.treads подчеркнула, что многие родители возмущаются, ведь учеников не принимают в укрытия, в то время как родителям нужно на работу и они не могут ждать отбоя.
В посте в Threads педагог отмечает, что когда дети находятся в укрытии с учителем, то именно он несет ответственность за школьников. Поэтому в случае, если с их жизнью или здоровьем что-то случится во время тревоги, виновата будет именно классная руководительница. Она подчеркнула, что ученики должны приходить на уроки через 30 минут после объявления тревоги, согласно распоряжению Министерства образования и науки.
Вчителька звернулась до батьків
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"Все очень хорошо помнят, что работа учителя – учить детей, а о том, что мы несем за них уголовную ответственность, все вдруг забыли. Представим ситуацию: я пошла на встречу родителям и приняла решение проводить уроки в укрытии по расписанию. То есть все происходит, как обычно, в условиях войны. Первый день – все супер, родители в восторге, они на работе, дети учатся. Второй день – то же самое. Третий день – прямое попадание в здание школы, трое детей из моего класса – со смертельным исходом. И теперь вопрос: кто будет нести за это уголовную ответственность?" – написала учительница.
Чи може вчитель не прийняти...
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Она подчеркивает, что родители не будут винить себя в таком случае, а будут подавать заявления в школу, которая приняла детей. Администрация возложит ответственность на учителя, который с пониманием отнесся к просьбе родителей и проводил уроки, однако перед судом предстанет именно педагог.
В комментариях мнения украинцев разделились. Некоторые удивлялись, почему учителя не принимают детей во время воздушной тревоги, ведь многие родители работают так же под обстрелами, а у некоторых из них критически важные профессии, такие как врачи или энергетики. К тому же педагоги получают зарплату за счет налогов, а детям все же безопаснее находиться в укрытии в школе, чем дома одним, если родители на работе.
Українці посварилися через навчання в тривогу
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"Я тоже учитель и тоже не понимаю, почему во время тревоги не принимают детей? Если тревога начинается ночью, заканчивается в 10 часов, и дети в 10.30 уже в школе, а в 11 снова тревога, то вы с ними в укрытии – так было всегда. И лично я, как учитель, писала родителям, чтобы они не забирали детей, если на улице взрывы, потому что в школе им безопаснее. Остается вопрос: как добраться до работы во время тревоги? Но это проблема всех людей, которые работают во время тревоги. Врачи, учителя из частных школ, электрики и миллион людей едут на работу во время тревоги".
У мережі дискусія через навч...
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"Просто напоминаю, что ваша зарплата выплачивается за счет налогов. Если вы не работаете и не вносите свой вклад – налогов станет еще меньше, и тогда некому будет вам платить. То есть все рискуют жизнью, берут на себя ответственность и т. д. (в том числе частные учебные заведения) – а государственные – нет. То есть в случае тревоги посреди учебного процесса вам нормально брать на себя ответственность, а в случае тревоги с 7 утра – нет. Врач едет под обстрелом на работу, а вы дома пьете чай до отбоя. Супер позиция!"
Чи може вчитель не проводити...
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В то же время другие поддержали мнение педагога, отметив, что учитель также должен заботиться о своей безопасности, а не поступать так, как удобно родителям. Кроме того, задача педагогов – учить, а не работать няньками для детей.
Чи можуть скасувати уроки під час тривоги
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"А еще забывают, что учитель – тоже человек. Который не должен ехать на работу во время тревоги... а должен заботиться о своей безопасности и находиться в укрытии".
Хто відповідальний за школяр...
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"Читаю и не понимаю: у всех, кто пишет о том, что обучение вызывает тревогу, есть еще и дети?! А как добираться до школы под взрывы и обстрелы? Учитель нужен для того, чтобы учить! Он не нянька, ведь у вас есть работа. После школы проходит больше 12 часов – где ваши дети? Правильно, дома. Или вы с ними в укрытии круглосуточно. Да и школы работают полдня, а куда вы потом деваете своих детей? Поэтому не подменяйте понятия: в школе безопаснее, а мне нужно на работу. А у учителя, не дай Бог, уголовная ответственность".
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