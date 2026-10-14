"Напишите еще крупнее: "Я НЕ СЛЕПАЯ"! Замечание учительницы в дневнике четвероклассника возмутило сеть

Мама четвероклассника, госпожа Анна, показала дневник своего сына, в котором учительница крупными буквами красным маркером поставила "единицу" за поведение. Изначально оценка была написана ручкой в строке, однако мальчик, вероятно, не согласился с мнением учительницы и перечеркнул ее.

В посте в Threads женщина рассказала, что у ее сына СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). На переменах детям нельзя бегать, однако школьник не соблюдал эти правила, за что и получил замечание.

Замечание учительницы в днев... Источник: Скриншот Развернуть

Замечание учительницы в днев... Источник: Скриншот Развернуть

Пользователей сети возмутила такая реакция учительницы. Они советовали добавить еще более крупными буквами, что у нее хорошее зрение. Кроме того, некоторые отмечали, что согласно нормам рефрмы Новой украинской школы в начальных классах нет дневников, а учитель должен оценивать знания, а не поведение. А кто-то отмечал, что в тех условиях, в которых сейчас работают педагоги, не у всех выдерживает нервная система.

Украинцев возмутило замечани... Источник: Скриншот Развернуть

"Не давать дневник в школу, потому что он не обязателен. Спросить у учительницы, хорошо ли она изучила требования НУШ".

Учительница написала замечан... Источник: Скриншот Развернуть

"Вчера подруга рассказала о причинах, по которым ее малышу сделали замечание. Из этого я сделала вывод, что, похоже, нервная система учителя вышла из строя".

Школьник с СДВГ получил заме... Источник: Скриншот Развернуть

"Объясните учителю, что оцениваются знания, а не поведение. За поведение может быть сделано замечание. И да, учитель пишет красной (или зеленой) ручкой, а ученик – синей. Потому что к учителю тоже бывают замечания".

Имеет ли право учитель делат... Источник: Скриншот Развернуть

Автор поста добавила, что поговорила с учительницей, и они пришли к взаимопониманию.

Напомним, что в Украине оценки за поведение были отменены в 2000 году. В советские времена такие оценки были необходимы для получения высшего образования и для отсева учеников, не соответствующих "стандартам строителя коммунизма". Так, оценка ниже "хорошо" могла стать поводом для отчисления из школы. А за неудовлетворительное поведение выпускникам выдавали не школьный аттестат, а справку об образовании, с которой нельзя было продолжать обучение.

Сейчас реформа Новой украинской школы не предусматривает оценок за поведение. Зато есть страны, где такая тенденция возвращается. В частности, в Болгарии в этом году ввели такую инициативу в школах и детских садах. Также баллы за поведение выставляют в Польше, Германии, Норвегии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьник попросил учительницу выключить камеру на онлайн-занятии, ведь она его пугает.