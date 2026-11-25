"Наконец-то не совок!" Праздник осени в детсаду на Винниччине покорил сеть. Вирусное видео

В сети завирусилось видео с осеннего праздника в детском саду на Винничине. Украинцев восхитила артистичность детей. Девочки и мальчик танцевали под песню исполнительницы YAKAYA "Припинда".

Видео в TikTok выложила одна из мам под ником TanellaDerun. Пост набрал более 500 тысяч просмотров и более 25 тысяч лайков. В комментариях пользователи сети отмечали современность танца, сочетающуюся с украинским мотивом, сместив внимание с советского.

"Девочка в последнем ряду берет от праздника все".

Сеть впечатлил зажигательный... Источник: Скриншот Развернуть

"Как современно и в то же время по-украински! Молодцы взрослые, что научили, и дети, что так весело и красиво исполнили".

Украинцев поразил танец в де... Источник: Скриншот Развернуть

"Обожаю, когда музыкальный руководитель выбирает треки современных исполнителей! Детки молодцы".

А кто-то говорил, что за границей нет подобных праздников.

"Работаю в садике в Польше, скажу так: они такого бы точно не придумали. Все сухо и без эмоций. Вы молодцы".

Сеть поразил осенний праздни... Источник: Скриншот Развернуть

"Дети прямо отыграли по-настоящему, артисты".

Украинцев впечатлил танец на празднике осени. Источник: Скриншот

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