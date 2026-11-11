Лучшие университеты Украины 2026: какие 50 вузов вошли в рейтинг

Национальный университет "Львовская политехника" стал лидером в рейтинге лучших заведений высшего образования 2026 года в Украине. Вуз опередил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

В первую пятерку также вошли Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Рейтинг подготовили специалисты образовательного портала Education.ua.

ТОП-50 лучших университетов Украины 2026 года

Национальный университет "Львовская политехника"

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Украинский государственный университет науки и технологий

Национальный университет "Киевский авиационный институт"

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Государственный торгово-экономический университет

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Ужгородский национальный университет

Волынский национальный университет имени Леси Украинки

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Львовский национальный медицинский университет имени Короля Даниила

Академия искусств имени Павла Чубинского

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

Национальный технический университет "Днепровская политехника"

Национальный университет "Одесская политехника"

Сумской государственный университет

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Днепровская академия музыки

Национальный университет "Одесская юридическая академия"

Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова

Харьковский национальный медицинский университет

Киевская муниципальная академия музыки имени Р. М. Глиэра

Западноукраинский национальный университет

Винницкий национальный технический университет

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Запорожский национальный университет

Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика

Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет

Украинский католический университет

Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского

Одесский национальный медицинский университет

Днепровский государственный медицинский университет

Полтавский государственный медицинский университет

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой

Национальная музыкальная академия Украины

Как определяли лучшие вузы Украины

При формировании рейтинга учитывали количество заявлений от абитуриентов, их средний конкурсный балл и лицензированный объем университетов. Также оценивали соотношение количества студентов и преподавателей, а также численность научно-педагогических работников с учеными степенями.

Отдельное внимание уделили научной деятельности. Для этого использовали индекс Гирша, который характеризует публикационную активность и цитируемость научных работ, а также данные о количестве зарегистрированных патентов. Все показатели приводили к единой шкале и применяли весовые коэффициенты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 18 украинских вузов вошли в престижный международный рейтинг научной активности.