Национальный университет "Львовская политехника" стал лидером в рейтинге лучших заведений высшего образования 2026 года в Украине. Вуз опередил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.
В первую пятерку также вошли Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Рейтинг подготовили специалисты образовательного портала Education.ua.
ТОП-50 лучших университетов Украины 2026 года
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Украинский государственный университет науки и технологий
- Национальный университет "Киевский авиационный институт"
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Государственный торгово-экономический университет
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
- Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
- Ужгородский национальный университет
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Львовский национальный медицинский университет имени Короля Даниила
- Академия искусств имени Павла Чубинского
- Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
- Национальный технический университет "Днепровская политехника"
- Национальный университет "Одесская политехника"
- Сумской государственный университет
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
- Днепровская академия музыки
- Национальный университет "Одесская юридическая академия"
- Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова
- Харьковский национальный медицинский университет
- Киевская муниципальная академия музыки имени Р. М. Глиэра
- Западноукраинский национальный университет
- Винницкий национальный технический университет
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Харьковская государственная академия дизайна и искусств
- Запорожский национальный университет
- Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика
- Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры
- Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
- Украинский католический университет
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского
- Одесский национальный медицинский университет
- Днепровский государственный медицинский университет
- Полтавский государственный медицинский университет
- Ивано-Франковский национальный медицинский университет
- Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой
- Национальная музыкальная академия Украины
Как определяли лучшие вузы Украины
При формировании рейтинга учитывали количество заявлений от абитуриентов, их средний конкурсный балл и лицензированный объем университетов. Также оценивали соотношение количества студентов и преподавателей, а также численность научно-педагогических работников с учеными степенями.
Отдельное внимание уделили научной деятельности. Для этого использовали индекс Гирша, который характеризует публикационную активность и цитируемость научных работ, а также данные о количестве зарегистрированных патентов. Все показатели приводили к единой шкале и применяли весовые коэффициенты.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 18 украинских вузов вошли в престижный международный рейтинг научной активности.