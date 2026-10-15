Лучший учитель Украины 2025 года назвал онлайн-обучение профанацией: чтобы 7-летний ребенок сидел перед экраном, нужна дубина

Победитель конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2025, учитель биологии Руслан Шаламов, назвал онлайн-обучение осквернением. По его словам, семилетние дети не могут полноценно сидеть перед экраном, а для того, чтобы это работало, нужно, "чтобы кто-то сзади стоял с дубиной".

Об этом педагог рассказал в интервью медиа НУШ. Он подчеркивает, что лишь небольшое количество школьников младших классов способно полноценно работать онлайн, ведь детям свойственно не хотеть учиться.

Лучший учитель Украины 2025... Источник: Unsplash Развернуть

"Онлайн-образование — это профанация. Я сам прекрасно понимаю, что ребёнок в семь лет не может просидеть перед экраном и заниматься. Если бы кто-то стоял сзади с дубиной, то да. Но если не стоит… Я говорю правду. Очень мало детей, способных на это. И это скорее исключение, аномалия, чем правило. Ребёнку свойственно не хотеть учиться", — отмечает педагог.

Шаламов приводит в пример олимпиады по биологии, где он выступает в качестве эксперта-консультанта, готовя школьников к победе. По его словам, будь это не дистанционные уроки, а очное обучение, дети заняли бы первые и вторые места на интеллектуальных соревнованиях.

"В моем классе есть два призера Всеукраинской олимпиады по биологии. Если бы не дистанционное обучение, если бы эти дети ходили в школу офлайн, они заняли бы не второе и третье места, а первое и второе. Поверьте мне. Я знаю, о чём говорю. Я могу по лицам детей ещё до начала соревнований сказать, кто станет победителем", – сказал педагог.

Учительница проводит онлайн-урок

Он отмечает, что в украинской системе образования в будущем будут географические разрывы. В частности, из-за того, что сейчас невозможно оценить уровень знаний школьников из прифронтовых регионов, ведь они не участвуют в международном тестировании PISA из-за проблем с безопасностью.

"Пока мы не видим их на PISA, мы не видим их на НМТ, потому что не знаем, где наши дети готовились к этому НМТ, где учились, а где — сдавали тест. И над этим еще придется работать и работать. Преодолеть это будет нелегко", – резюмировал Шаламов.

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