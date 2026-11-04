Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте
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Самым популярным учреждением профессионального предвысшего образования по количеству поданных заявлений стал профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт". Вторым в списке оказался колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета, третьим – Ривненский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
Об этом сообщает государственное предприятие Инфоресурс. Еще два учреждения – Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета и Житомирский агротехнический профессиональный колледж – расположились соответственно в пятерке самых популярных среди абитуриентов.
Какой колледж стал самым поп...
Источник: ГП Инфоресурс
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Наиболее востребованной специальностью среди поступивших в колледжи в 2026 году на бюджет стало Сестринское дело – 7 469 студентов. Вторую позицию заняли Строительство и гражданская инженерия – 4 085, третью – электрическая инженерия – 3 847.
Самая популярная специальнос...
Источник: ГП Инфоресурс
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В этом году выросло число желающих поступить и зачисленных в колледжи учеников, а также появилась новая популярная специальность – машиностроение. Также вступительная кампания-2026 продемонстрировала рост числа студентов, которые будут учиться по направлениям электрическая инженерия, строительство и гражданская инженерия, автомобильный транспорт, учет и налогообложение.
Сколько поступивших зачислен...
Источник: ГП Инфоресурс
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Всего в учреждения профессионального предвысшего образования зачислено 172 365 студентов, тогда как в 2025 году их было 134 121. На бюджет в этом году поступили в общей сложности 70 717 учеников, на контракт – 101 648.
При этом по количеству зачисленных самой популярной стала специальность Менеджмент, на которую зачислили 23 452 студента. На втором месте – Электрическая инженерия – 16 677, на третьем – Учет и налогообложение – 16 456.
Сколько заявлений подали в к...
Источник: ГП Инфоресурс
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Всего в 2026 году в колледжи поступило 412 182 заявления, из них 230 139 – от абитуриентов после 9 класса, 154 151 – от выпускников 11 классов.
Сколько абитуриентов зачисле...
Источник: ГП Инфоресурс
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