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Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте

Ольга Выпирайленко

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Самым популярным учреждением профессионального предвысшего образования по количеству поданных заявлений стал профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт". Вторым в списке оказался колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета, третьим – Ривненский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Об этом сообщает государственное предприятие Инфоресурс. Еще два учреждения – Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета и Житомирский агротехнический профессиональный колледж – расположились соответственно в пятерке самых популярных среди абитуриентов.

Какой колледж стал самым поп...

Источник: ГП Инфоресурс

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Наиболее востребованной специальностью среди поступивших в колледжи в 2026 году на бюджет стало Сестринское дело – 7 469 студентов. Вторую позицию заняли Строительство и гражданская инженерия – 4 085, третью – электрическая инженерия – 3 847.

Самая популярная специальнос...

Источник: ГП Инфоресурс

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В этом году выросло число желающих поступить и зачисленных в колледжи учеников, а также появилась новая популярная специальность – машиностроение. Также вступительная кампания-2026 продемонстрировала рост числа студентов, которые будут учиться по направлениям электрическая инженерия, строительство и гражданская инженерия, автомобильный транспорт, учет и налогообложение.

Сколько поступивших зачислен...

Источник: ГП Инфоресурс

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Всего в учреждения профессионального предвысшего образования зачислено 172 365 студентов, тогда как в 2025 году их было 134 121. На бюджет в этом году поступили в общей сложности 70 717 учеников, на контракт – 101 648.

При этом по количеству зачисленных самой популярной стала специальность Менеджмент, на которую зачислили 23 452 студента. На втором месте – Электрическая инженерия – 16 677, на третьем – Учет и налогообложение – 16 456.

Сколько заявлений подали в к...

Источник: ГП Инфоресурс

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Всего в 2026 году в колледжи поступило 412 182 заявления, из них 230 139 – от абитуриентов после 9 класса, 154 151 – от выпускников 11 классов.

Сколько абитуриентов зачисле...

Источник: ГП Инфоресурс

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине хотят изменить правила объединения университетов.

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