Назван лучший университет мира 2027 года: он занимает первое место в рейтинге Times Higher Education 11-й год подряд

Какой вуз стал лучшим в мире

Лучшим высшим учебным заведением мира одиннадцатый год подряд признан Оксфордский университет из Великобритании. Второе место в очередной раз занял Массачусетский технологический институт, третье — Принстонский университет из США, разделив его в этом году со Стэнфордским университетом, который сместил Кембриджский университет из Великобритании на пятое место.

Данные опубликованы на сайте Times Higher Education. Рейтинг — один из самых авторитетных в мире источников данных об успешности высших учебных заведений. Список лучших университетов мира включает 2297 учебных заведений из 118 стран и территорий.

Какой вуз стал лучшим в мире

Гарвард в этом году опустился еще на одну ступеньку — с пятого на шестое место, тогда как в 2024 году он занимал третье место. В то же время Китайский университет Цинхуа поднялся на 11-е место, обогнав швейцарский ETH Zurich. Азия впервые опережает континентальную Европу, тогда как согласно рейтингу 2026 года первое место занимали вузы США, а второе — Индия.

Национальный университет Сингапура (NUS) вошел в топ-15, а три азиатских университета впервые вошли в топ-15.

Напомним, 25 украинских высших учебных заведений вошли в престижный мировой рейтинг World University Rankings 2027. Самую высокую строчку в списке вузов разделили Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского и Сумский государственный университет.

Вузы вошли в диапазон 1201–1400 позиций мирового рейтинга. В этом году в него попало на 3 учебных заведения больше, чем в 2026 году.

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