Не "чепуха": как красиво сказать по-украински

В повседневном общении мы часто сталкиваемся со странными утверждениями, сомнительными историями или откровенно нелепыми идеями. Иногда хочется коротко и метко выразить свое отношение к услышанному, но вместо украинских слов на ум приходят русские. Например, распространенное "чепуха", для которого в нашем языке есть немало колоритных соответствий.

OBOZ.UA рассказывает, как правильно заменить это слово на украинское, какие выражения подойдут для разных ситуаций и как разнообразить свою речь.

Одним из самых метких украинских соответствий является "нісенітниця". Однако в зависимости от контекста можно выбрать и другие слова:

Дурниця – неразумная мысль, необдуманное решение или что-то не заслуживающее внимания.

– неразумная мысль, необдуманное решение или что-то не заслуживающее внимания. Нісенітниця – утверждение, лишенное логики и здравого смысла.

Безглуздя – что-то нелогичное, нецелесообразное или абсурдное.

– что-то нелогичное, нецелесообразное или абсурдное. Маячня – совершенно бессмысленные, несвязные или неправдоподобные слова.

– совершенно бессмысленные, несвязные или неправдоподобные слова. Небилиця – выдуманная история, не соответствующая действительности.

– выдуманная история, не соответствующая действительности. Глупство – глупая мысль или неразумный поступок.

– глупая мысль или неразумный поступок. Казна-що – разговорное выражение для чего-то странного, непонятного или нелепого.

Эти слова близки по значению, но имеют разные оттенки. Например, выдуманный рассказ уместно назвать небылицей, а решение, противоречащее здравому смыслу, – безглуздям.

Например:

Не вір у ці нісенітниці, адже ніхто не навів жодного доказу.

Він розповів таку небилицю про свою подорож, що всі лише здивовано переглянулися.

Не вигадуй дурниць, ми чудово впораємося із цим завданням.

Якась маячня! У цій розповіді жоден факт не збігається з реальністю.

Украинский язык богат образными фразеологизмами, которые помогают выразить удивление, иронию или несогласие гораздо ярче, чем обычное слово.

Например, вместо "не говори чепуху" можно сказать:

"Не мели дурниць!"

"Не верзи нісенітниць!"

"Що ти таке городиш?"

"Не плети казна-чого!"

"Таке говориш, що й купи не держиться!"

Есть и особенно колоритные народные выражения. В частности, фразеологизм "наговорити сім мішків гречаної вовни" используют, когда человек рассказывает много бессмысленного или выдуманного.

А выражение "сон рябої кобили" поможет иронично охарактеризовать совершенно неправдоподобные слова.

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