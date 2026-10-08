"Не позоритесь перед учителями!" Лидарчук резко раскритиковал МОН за примитивную ошибку

Екс-глава Украинского центра оценки качества образования Игорь Ликарчук раскритиковал Министерство образования и науки за ошибку в публикации. В частности, на сайте ведомства написано "как должно выглядеть свидетельство об успеваемости учеников 5-9 классов".

Об этом Ликарчук отметил в посте в Facebook. Эксперт в области образования подчеркнул, что документ не должен "выглядеть", а быть корректно заполненым.

Ликарчук раскритиковал заявление МОН. Источник: Скриншот

"Прочитал первое предложение объявления МОН: "Как должно выглядеть свидетельство об успеваемости учащихся 5–9 классов?" И дальше уже читать не смог. Потому что мучает один вопрос: "Куда оно должно смотреть? В окно? В коридор? Или прямо в сторону Министерства?" Может, все-таки: "Каким должно быть свидетельство?" Хотя к чему я придираюсь? Это же Министерство образования и питания. А не Министерство образования и науки. Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто сообщит чиновникам из МОН, что так позорить ведомство перед учителями нельзя", – написал Ликарчук.

Он добавил, что когда работал в УЦОЯО, то пригласил на работу литературного редактора, ведь публикуемые документы должны быть грамотно написаны.

Как МОН предлагает изменить свидетельство об успеваемости учеников 5–9 классов

Министерство образования и науки предлагает обновить форму свидетельства об успеваемости для учеников 5–9 классов. Проект документа вынесен на общественное обсуждение. В нем предусмотрено пять разделов.

Новая форма должна соответствовать обновленной системе оценки результатов обучения, внедренной в рамках реформы Новая украинская школа. Свидетельство должно не только фиксировать оценки, но и предоставлять школьникам и родителям больше информации об учебных успехах и развитии компетенций.

Проект предусматривает пять разделов:

Результаты обучения – семестровые и годовые оценки по обязательным и факультативным образовательным компонентам

Характеристика учебной деятельности – обратная связь и рекомендации классного руководителя относительно учебной деятельности ученика

Информация об успеваемости – краткие комментарии учителей об учебных результатах по предметам за каждый год

Государственная итоговая аттестация – для учащихся 9 класса в случаях, предусмотренных законодательством

Решение педагогического совета

К проекту также прилагается методический комментарий с пояснениями по заполнению каждого раздела и примерами. МОН предлагает вводить обязательное заполнение разделов постепенно, чтобы педагоги могли подготовиться, а разработчики электронных журналов – адаптировать свои системы.

В 2026–2027 учебном году обязательными для заполнения должны стать три раздела:

результаты обучения

характеристика учебной деятельности

решения педагогического совета

С 1 сентября 2027 года предлагается сделать обязательными все разделы аттестата. Раздел о государственной итоговой аттестации будут заполнять с учетом того, будет ли она проводиться для данного школьника.

МОН отмечает, что единая структура аттестата также должна упростить оформление документа в электронных системах и сделать информацию об учебных результатах более понятной для учеников и родителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН меняет систему оценивания в школах.