Не говорите «отнюдь»: какие есть украинские варианты
Правила украинского языка.
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Слово "отнюдь" можно услышать и в украинской речи, особенно под влиянием русскоязычного контента. Обычно его используют, когда хотят категорически что-то опровергнуть или подчеркнуть, что определенное утверждение совершенно не соответствует действительности.
Однако в украинском языке есть немало собственных аналогов, которые звучат естественнее и точнее передают нужный оттенок. OBOZ.UA объясняет, что в зависимости от контекста русское "отнюдь" можно перевести несколькими способами.
Самые простые и наиболее распространенные варианты:
- зовсім ні;
- аж ніяк;
- ані трохи;
- у жодному разі;
- ні в якому разі;
- жодною мірою;
- жодним способом;
- ніяким чином;
- ніяким робом;
- зовсім не так.
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Фразу "Это отнюдь не случайность" естественнее передать как: "Це зовсім не випадковість".
А "Я отнюдь не против" – как "Я аж ніяк не проти".
Все зависит от ситуации. Если речь идет о простом отрицании, естественнее всего сказать "зовсім ні" або "аж ніяк".
Когда нужно подчеркнуть категоричность, лучше подойдут конструкции "у жодному разі", "ніяким чином" або "жодною мірою".
В то же время не стоит механически заменять "отнюдь" одним и тем же словом в каждом предложении. Украинский язык позволяет передать один и тот же смысл по-разному – в зависимости от интонации и контекста.
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