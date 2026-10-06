Не говорите "шиповник": как правильно по-украински

Названия привычных растений часто кажутся настолько очевидными, что мы редко задумываемся, правильно ли их употребляем. Именно так произошло со словом "шиповник", которое часто можно услышать в быту.

OBOZ.UA рассказывает, что это калька с русского языка. На украинском языке этот куст называется "шипшина".

Название связано со словом "шип", то есть колючка. Это вполне логично: ветки растения покрыты острыми колючками, которые легко заметить даже издалека.

Слово имеет древнее славянское происхождение и давно закрепилось в украинском языке. Поэтому "шипшина" – традиционное украинское название.

Правильно говорить:

плоди шипшини;

чай із шипшини;

кущ шипшини;

відвар із шипшини;

варення з шипшини.

Формы "шиповнік" и "шиповник" являются ненормативными для украинского литературного языка.

Шиповник относится к роду роз, поэтому название "дикая роза" также понятно и широко распространено. Ее цветы действительно напоминают простые розы, а после цветения на ветках появляются характерные красные или оранжевые плоды.

В народном языке шиповник имел и другие названия. В разных регионах можно было услышать слова "ружа", "рожа", "шипок", "свороборина" и другие местные варианты.

Одно из необычных народных названий шиповника – "свербивус". Такое название связывают с мелкими волосками внутри плодов. Они могут раздражать кожу и слизистые оболочки, если попадут на них во время очистки ягод.

Кстати, русское выражение "обещанного три года ждут" часто употребляют, когда кто-то долго не выполняет обещание или когда обещанного приходится ждать неизвестно сколько. В украинском языке есть немало собственных поговорок и пословиц с очень похожим смыслом. Подробности – читайте в материале OBOZ.UA.

OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести слово "отнюдь" на украинский язык.