"Не хотите сдавать деньги – не сдавайте, но…" Воспитательница ответила родителям, которые жалуются на поборы в детсадах

Воспитательница учреждения дошкольного образования пани Светлана обратилась к родителям, которые жалуются на поборы в детских садах. В частности, она отметила, что никто не заставляет их сдавать деньги на нужды группы, однако в таком случае у детей не будет полноценных занятий.

В посте в TikTok педагог отметила, что без принтера и ноутбука, на которых она может создавать дидактические игры для детей, трудно организовать их полноценное развитие. В частности, она обратила внимание и на средства гигиены, ведь при их отсутствии воспитательница не сможет помогать воспитанникам с процедурами ухода за собой во время пребывания в детском саду.

"Если вы не хотите что-то сдавать, пожалуйста, не сдавайте. Никто вас к этому не принуждает. Но учтите, что если мне нечем будет заниматься с детьми, то я этого не смогу сделать. Например, у меня есть ламинатор или принтер, если у меня есть ноутбук, я пользуюсь своим, если у меня все это есть, я смогу сделать много дидактических игр для детей, смогу их развивать. Играть с ними, заниматься. Если у меня есть, например, колонка, я могу включать им что-нибудь для подвижных игр, какое-нибудь музыкальное сопровождение", – объясняет педагог.

"Если у меня есть большой телевизор, я могу показывать детям какие-то развивающие ролики, мы сможем проводить какие-то интерактивные игры. Это очень интересно и очень полезно. Если у меня есть салфетки, я обязательно вытру детям нос. Если у меня есть туалетная бумага, все гигиенические навыки, я буду проводить процедуры до определенного периода, когда они уже должны будут делать это самостоятельно", – добавляет она.

Воспитательница отмечает, что "считать листочки на дереве и каштаны" не даст эффекта, ведь, например, есть более способные дети, которым нужны более интересные занятия. При этом тратить свою зарплату на обеспечение воспитанников невозможно, ведь ее едва хватает на оплату коммунальных услуг и собственных нужд.

Зачем сдавать деньги в детском саду. Источник: Freepik

"У меня даже иногда денег не остается. Я не жалуюсь, я просто вам говорю, чтобы вы понимали. И миф о том, что нас обеспечивает государство, – это всего лишь миф", – объясняет пани Светлана.

Она добавляет, что ей, как воспитателю, все равно, сдают ли родители деньги на нужды детей, потому что она с удовольствием занимается с воспитанниками. Так, например, группа может играть в подвижные игры или ждать родителей, но при отсутствии дополнительных материалов педагог все равно "отработает свое время".

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