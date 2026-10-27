"Не хочу говорить гадости..." Рекордсменка всех Радиодиктантов Христина Гоянюк оценила нынешний текст

Рекордсменка по написанию Радиодиктанта национального единства Христина Гоянюк, которая участвует во всеукраинском флешмобе уже 27-й год подряд, поделилась впечатлениями от текста этого года. По ее словам, он был средней сложности и хорошо продиктован.

Об этом Гоянюк рассказала в комментарии Суспільному. Она отметила, что еще раз проверит написанное дома. Кроме того, женщина поделилась, что ей очень понравился текст автора этого года – писателя и ветерана войны Артура Дроня, который называется "Письмо, которое не заканчивается", ведь она ожидала худшего.

"Я не хочу говорить плохих слов, но я думала, что будет хуже. Но текст был хорошо продиктован. Очень красивый текст. Спасибо автору за такие теплые и красивые слова, которые он вложил в написание этого радиодиктанта. Очень много разных знаков препинания. Есть и двоеточия, и восклицательные знаки, и вопросительные. Да, средней сложности", – поделилась рекордсменка.

В прошлом году Гоянюк осталась недовольна всеукраинским флешмобом. Женщина допустила две ошибки в диктанте под названием "Нужно жить". В частности, она поставила одну, а не три точки в конце первого предложения. Кроме того, Гоянюк также пропустила двоеточие перед перечислением однородных дополнений "допіру", "пітятко" и "кияхи". Рекордсменка "передала фе" организаторам диктанта.

"Передайте мое большое "фе" Радиодиктанту! Для кого-то Радиодиктант – это так, написать пять предложений и бросить. Для меня же это очень важно, это личное удовлетворение. И то, что сейчас сделали со мной, – это оскорбление чести. Меня решили наказать? Не дождутся. Пусть исправляют эту ошибку, которую мне несправедливо засчитали. Я не могу успокоиться", – сказала тогда Гоянюк.

Она советовала привлечь к написанию текста преподавателя украинского языка.

Что Гоянюк сказала о тексте... Источник: Суспільне Развернуть

Как известно, текст зачитали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Участники Радиодиктанта могут отправить свои тексты бумажным письмом, чтобы на штемпеле стояла дата не позднее 28 октября. В то же время сфотографировать/отсканировать написанный текст и отправить его на электронный адрес можно до 11:00 29 октября.

В четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах Суспільного будет опубликован текст Радиодиктанта, чтобы каждый смог самостоятельно проверить свой текст.

Что известно о Кристине Гоянюк

79-летняя львовянка Кристина Гоянюк – рекордсменка Украины по количеству написанных ежегодных радиодиктантов. Женщина пишет их уже 26 лет подряд, с момента основания традиции в 2000 году.

По грамотности тексты госпожи Кристины – одни из лучших в Украине. Так, без единой ошибки она написала радиодиктант в 2014, 2020, 2023 и 2024 годах.

По профессии рекордсменка – врач-бактериолог. Она готовится к диктантам так, словно к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, просматривает словари, консультируется с учителями украинского языка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как прошел Радиодиктант 2026, в котором приняли участие из самых необычных уголков мира.