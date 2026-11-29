Не "кожанка": как правильно сказать по-украински

Даже в разговорах о моде и одежде украинцы нередко пользуются суржиком. Одно из таких слов – "кожанка", которым привыкли называть популярный элемент осеннего и весеннего гардероба.

На самом деле в украинском языке есть несколько удачных соответствий. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть этот предмет одежды, чтобы избежать языковых ошибок.

В литературном украинском языке стоит употреблять словосочетание "шкіряна куртка". Если же хочется назвать эту одежду одним словом, подойдет вариант "шкірянка".

Интересно, что слово "кожанка" зафиксировано в украинском толковом словаре, однако имеет помету "диалектное". Поэтому в литературной речи лучше использовать общеупотребительные соответствия.

Вот несколько примеров:

Вона накинула на плечі шкірянку й вийшла з кав'ярні.

На розпродажі вдалося придбати стильну шкіряну куртку шоколадного кольору.

Легка сукня у поєднанні зі шкірянкою створює цікавий контраст.

У шафі висіла батькова потерта шкіряна куртка, яку він носив ще в молодості.

Запомните также, что материал, из которого изготавливают такую одежду, по-украински называется "шкіра", а не "кожа". Поэтому правильно говорить "шкіряний гаманець", "шкіряні чоботи", "шкіряні рукавички" и "шкіряний ремінь".

С наступлением холодов в повседневной речи все чаще можно услышать слово "дубльонка". Его также стоит заменить украинскими соответствиями – "дублянка" или "кожух".

Вместо "вєтровки" следует говорить "вітрівка", вместо "мєхової жилєтки" – "хутряний жилет", а вместо "стьоганої куртки" – "стьобана куртка".

В украинском языке достаточно точных и естественных слов для описания гардероба. Стоит лишь чаще использовать их в повседневных разговорах.

OBOZ.UA предлагает узнать, как по-украински сказать "пристально дивитися".