Не перечитывайте по 10 раз: учtные назвали 5 методов, которые помогут ребtнку запомнить материал

Кто из нас не сталкивался с таким ощущением, когда откладываешь книгу и понимаешь, что ничего из только что прочитанного не закрепилось в голове. Особенно неприятно это для школьников и студентов, которым приходится запоминать большие объемы прочитанной информации для учебы. Поэтому мы придумываем множество способов, как помочь себе в этом.

Однако исследования снова и снова доказывают: методы чтения, на которые чаще всего полагаются учащиеся (в частности, перечитывание и выделение текста маркером), гораздо менее эффективны для долговременного запоминания, чем подходы, которые заставляют мозг активно извлекать информацию из памяти. Обширный обзор 10 популярных учебных техник, опубликованный в журнале Psychological Science in the Public Interest, показал, что наибольшую эффективность демонстрируют самотестирование и интервальное повторение. Издание Times of India назвало популярный метод обучения, вдохновленный японским подходом, который разбивает изучение прочитанного на 5 шагов. Он оказался неожиданно эффективным. И вот эти 5 шагов.

Разделите раздел на более мелкие части

Большой раздел делите на бол... Источник: Pexels Развернуть

Вместо того чтобы ставить перед собой задачу "запомнить весь раздел сразу", разбейте его на небольшие понятные фрагменты. Например, 20-страничный раздел по естественным наукам можно разделить следующим образом:

определения и введение;

первая концепция;

примеры;

вторая концепция;

диаграммы или процессы;

итог.

Уделите несколько минут изучению одной части, прежде чем переходить к следующей.

Это не какая-то магическая японская техника запоминания, а обычное разделение информации на смысловые блоки, что полностью соответствует знаниям ученых о когнитивной нагрузке. Современные исследования использования визуальных материалов также подтверждают: логическая сегментация контента играет важную роль, когда ученики пытаются осмыслить и усвоить материал.

Главное – не делить текст как попало. Каждый блок должен содержать четкую идею или вопрос. Например, вместо того чтобы просто читать три страницы о фотосинтезе, спросите себя: что такое фотосинтез? Где он происходит? Что нужно растению для этого процесса? Что образуется в результате? Это сразу дает мозгу четкие ориентиры.

Закройте книгу и попробуйте вспомнить

Периодически откладывайте кн... Источник: Pexels Развернуть

Это метод с самой убедительной научной доказательной базой. Работает он так: почитайте раздел несколько минут, а затем закройте книгу. И, не заглядывая в текст, спросите себя:

Какие три основные мысли здесь были?

Могу ли я объяснить этот процесс?

Какой пример приводил автор?

Какие термины мне запомнились?

Не переживайте, если не удается вспомнить абсолютно все. Именно то усилие, которое вы прилагаете для извлечения информации из памяти, и является самым ценным. В науке это называют "практикой воспроизведения" (retrieval practice). В классическом обзоре 2006 года Генри Редигер и Джеффри Карпике описали так называемый "эффект тестирования": проверка собственных знаний способствует долговременному запоминанию гораздо лучше, чем повторное изучение материала.

Более поздний обзор в журнале Annual Review of Psychology подтвердил, что практика воспроизведения сразу после ознакомления с материалом замедляет процесс забывания, причем этот эффект работает для самых разнообразных типов информации и для разных учащихся. Поэтому вместо того чтобы все 15 минут непрерывно смотреть в книгу, часть этого времени смотрите в сторону от нее. Это может показаться более сложным и менее комфортным процессом, но именно в этом и заключается суть.

Превратите сложную информацию в образ

Визуализируйте прочитанное в... Источник: Pexels Развернуть

Некоторые вещи гораздо легче запомнить, если связать их со схемой, рисунком, последовательностью или простой ментальной историей. Если вы изучаете круговорот воды, представьте, как вода испаряется из моря в облака, выпадает дождем и возвращается через реки. Если изучаете историческое событие – постройте в воображении простую хронологическую линию. Изучаете биологический процесс – нарисуйте его с помощью стрелок.

Эту концепцию иногда называют двойным кодированием – сочетанием слов с выразительными визуальными образами. Впрочем, следует избегать преувеличенных утверждений о том, будто "одновременное зрительное и слуховое восприятие автоматически сохраняет информацию в двух разных отделах мозга".

Научные данные здесь более неоднозначны. Метаанализ 2026 года, охвативший 56 исследований использования визуальных материалов в обучении, показал общий положительный эффект – особенно в тех случаях, когда иллюстрации были четко связаны с объяснениями, а лишние декоративные детали отсутствовали.

Поэтому цель – не просто украсить конспект цветными рисунками. Визуализация должна нести смысловую нагрузку. Простая блок-схема процесса принесет гораздо больше пользы, чем страница, исписанная хаотичными узорами.

Прочитайте ключевые мысли вслух

Что-то не запомнилось – прочитайте вслух. Источник: Unsplash

Чтение вслух (ондоку) – это действительно традиционная японская методика, которую часто используют при обучении языку и чтению. Ученые продолжают ее исследовать и по сей день: например, в 2021 году в рамках практического исследования с участием 59 японских младших школьников изучалось использование цифровых средств для практики ондоку при отработке произношения.

Однако здесь есть важное уточнение. Нет достаточных научных подтверждений тому, что чтение учебника вслух автоматически улучшает запоминание только потому, что вы одновременно видите и слышите текст.

Впрочем, чтение вслух прекрасно работает как дополнительный элемент активного вовлечения. Когда вы произносите или объясняете важную мысль вслух, вы вынуждены глубоко осмыслить предложение, а не просто механически скользить по нему глазами.

Попробуйте читать вслух только самые важные определения, формулы, даты или выводы. А еще лучше – переформулируйте предложения своими словами. Например, вместо того чтобы то и дело перечитывать: "Митохондрии – это двухмембранные органеллы, ответственные за синтез клеточной энергии", скажите: "Митохондрии – это части клетки, которые помогают вырабатывать энергию". Второй вариант гораздо легче вспомнить позже, ведь вы уже пропустили его через собственное осмысление.

Объясните прочитанное условному слушателю

Попробуйте объяснить только... Источник: Unsplash Развернуть

Это, пожалуй, самый показательный итоговый тест. Представьте, что ваш друг пропустил занятие и просит объяснить, о чем шла речь в главе. Отложите книгу и начните говорить: "Если коротко, эта глава о…" Далее расскажите об основной идее, ключевых терминах и связи между ними.

Если вы затруднились с чем-то – не спешите перечитывать весь раздел. Загляните только в тот фрагмент, который не смогли объяснить, закройте книгу и попробуйте еще раз.

Этот прием перекликается с техникой самообъяснения (self-explanation). В классическом исследовании 1989 года Мишелин Чи и ее коллеги анализировали, как студенты объясняют себе учебные примеры. Те, кто формулировал содержательные собственные объяснения, демонстрировали значительно более глубокое понимание заложенных принципов.

Хотя самообъяснение уступает по эффективности самотестированию и интервальному повторению, в обзоре Данлоски и коллег 2013 года его отнесли к перспективным методикам с умеренной пользой.

15-минутный алгоритм обучения

Как усвоить как можно больше... Источник: Pexels Развернуть

С учетом научных данных популярный алгоритм изучения прочитанного текста можно сформулировать следующим образом:

1–3 минуты: Структурируйте

Разбейте раздел на смысловые блоки и сформулируйте к ним ключевые вопросы.

4–6 минут: осмыслите и визуализируйте

Прочитайте один фрагмент и преобразуйте сложные процессы или связи в простую схему, последовательность или зрительный образ.

7–9 минут: Отложите книгу и вспомните

Запишите или проговорите все, что удалось вспомнить, не заглядывая в текст.

10–12 минут: Проверьте и прочитайте вслух

Откройте учебник, найдите пробелы и прочитайте вслух (и переформулируйте) только самые важные моменты.

13–15 минут: Перескажите материал

Снова закройте книгу и объясните суть раздела своими словами.

И есть еще один важный шаг, о котором часто забывают авторы лайфхаков "как выучить раздел за 15 минут": вернитесь к материалу позже. После вашей первой 15-минутной сессии освежите информацию на следующий день. Попробуйте снова вспомнить ее, не заглядывая в учебник. Затем вернитесь к ней еще через несколько дней. Цель заключается не в том, чтобы текст казался вам знакомым, а в том, чтобы мозг мог легко воспроизвести его даже тогда, когда книги нет перед глазами. Именно это небольшое изменение фокуса – от "дай-ка я прочитаю это еще раз" к "посмотрю, что я могу вспомнить без подсказки" – и делает обучение по-настоящему эффективным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему важно осваивать технику чтения в школе.