Не "почтальон": как правильно сказать на украинском языке

9 октября отмечается Всемирный день почты. Это прекрасный повод вспомнить не только о людях, доставляющих нам письма и посылки, но и о правильных украинских названиях их профессии.

Ведь привычное для многих слово "почтальон" пришло из русского языка, тогда как в украинском языке есть свои собственные соответствия. OBOZ.UA рассказывает, как говорить правильно.

Прежде всего стоит обратить внимание на слово "почта", от которого образованы названия профессий. Оно попало в украинский язык через польское poczta, происходящее от итальянского posta. Когда-то так называли места, где во время путешествий меняли лошадей, а впоследствии слово стало обозначать систему пересылки корреспонденции.

На украинском правильно говорить "пошта", а не "почта". Соответственно, человека, работающего в почтовой службе, можно назвать поштарем.

Еще один распространенный и вполне естественный украинский эквивалент – "листоноша". Это работник почты, который доставляет письма, газеты и другую корреспонденцию адресатам.

Интересно, что в украинском языке существует и слово "поштальон". Как отмечает словарь "Горох", оно означает почтальона, однако имеет пометку "устаревшее".

В современной речи лучше использовать названия "поштар" или "листоноша".

Кстати, сегодня все чаще можно услышать и слово "курьер". Оно происходит из французского языка и означает посланника или гонца. Так называют работника, который доставляет документы, товары, посылки и другие отправления.

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