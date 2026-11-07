Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть

Украинская мама школьницы Полина Цивильска рассказала, что учительница ее ребенка уволилась из-за родителей, которые жаловались директору на ситуации, не зависящие от педагога. Женщина с грустью отметила, что причиной ухода школьной учительницы с работы стала не полномасштабная война, не уроки в укрытии и не зарплата.

Об этом Цивильска написала в посте в Threads. Она отметила, что дети винят себя в увольнении учительницы, а ее дочь очень расстроилась и плачет.

Учительница уволилась из шко... Источник: Скриншот Развернуть

"Учительница моего ребенка подала заявление об увольнении. Не из-за сложной ситуации в стране. Не из-за трудностей с проведением уроков в укрытии, не из-за постоянных тревог и необходимости быть со своим сыном во время дистанционного обучения. А из-за родителей, которые просто довели до того, что человек уволился. Вместо того чтобы слушать учителя, они идут к директору и в Минобразования жаловаться на то, на что учительница повлиять не может. Теперь дочь плачет, а дети думают, что из-за них уходит любимая учительница", – рассказала Цивильска.

В комментариях пользователи сети делились, что подобные ситуации нередко складываются в школах и учителя уходят с должностей из-за претензий родителей. Однако значительное число украинцев отмечало, что на решение влияют и зарплаты педагогов.

Почему учителя увольняются из школы. Источник: Скриншот

"Мы с Вами не в одном классе? У нас учительница просто оставила классное руководство из-за постоянных претензий родителей".

Почему учителя увольняются из школы. Источник: Скриншот

"У меня такая же причина увольнения. Точнее – последняя капля".

"Вот именно из-за этого я и завершила карьеру учителя после 4 лет работы. Зарплаты хватало на базовые потребности, дети лапочки, но родители – это отдельный вид абьюза".

Из-за чего учителя увольняются из школы. Источник: Скриншот

"Родители моей одноклассницы довели до того, что уволилась наша классная руководительница и моя любимая учительница истории".

Учителя увольняются из школы из-за родителей. Источник: Скриншот

Напомним, в 40% украинских школ не хватает учителей. Наличие вакансий обусловлено миграцией, мобилизацией отдельных работников, демографическими изменениями в общинах, а также низким престижем педагогической работы. В 57% школ нет вакантных должностей педагогических работников. Однако в 40% учреждений наблюдается незначительный кадровый дефицит (до 10%), а 3% школ сообщили о нехватке более 10% педагогических работников.

В то же время руководители учреждений отмечают, что кадровые потребности частично покрываются за счет совместительства, внутреннего перемещения педагогов и привлечения молодых специалистов.

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