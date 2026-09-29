Не "идти вразрез": на украинском языке это звучит совсем по-другому
Правила украинского языка
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В украинском языке есть немало выражений, которые ошибочно заимствованы из русского. Одно из них – "идти вразрез" в значении "противоречить чему-либо" или "не соответствовать определенным взглядам, принципам или правилам".
Русское выражение "идти вразрез с чем-либо" на украинском лучше передавать другими, более естественными конструкциями. OBOZ.UA рассказывает, как правильно говорить на украинском.
В зависимости от контекста можно использовать следующие варианты:
- іти всупереч чомусь;
- суперечити чомусь;
- не узгоджуватися з чимось;
- не погоджуватися з чимось;
- розходитися з чимось.
Например:
Його вчинки йдуть всупереч власним принципам.
Це рішення суперечить правилам.
Його позиція не узгоджується з поглядами більшості.
Їхні думки розходяться в цьому питанні.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что названия привычных продуктов нередко становятся источником языковых ошибок. Одна из них касается овоща, который по-русски называют "цветная капуста". Из-за буквального перевода можно услышать вариант "кольорова капуста", однако на украинском языке нормативное название другое.
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