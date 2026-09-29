Не "идти вразрез": на украинском языке это звучит совсем по-другому

В украинском языке есть немало выражений, которые ошибочно заимствованы из русского. Одно из них – "идти вразрез" в значении "противоречить чему-либо" или "не соответствовать определенным взглядам, принципам или правилам".

Русское выражение "идти вразрез с чем-либо" на украинском лучше передавать другими, более естественными конструкциями. OBOZ.UA рассказывает, как правильно говорить на украинском.

В зависимости от контекста можно использовать следующие варианты:

іти всупереч чомусь;

суперечити чомусь;

не узгоджуватися з чимось;

не погоджуватися з чимось;

розходитися з чимось.

Например:

Його вчинки йдуть всупереч власним принципам.

Це рішення суперечить правилам.

Його позиція не узгоджується з поглядами більшості.

Їхні думки розходяться в цьому питанні.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что названия привычных продуктов нередко становятся источником языковых ошибок. Одна из них касается овоща, который по-русски называют "цветная капуста". Из-за буквального перевода можно услышать вариант "кольорова капуста", однако на украинском языке нормативное название другое.

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