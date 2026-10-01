"Не знаешь закон Ома? Сиди дома!" Объяснение учителя физики стало вирусным в сети

Известная школьная поговорка "Не знаешь закон Ома — сиди дома" оказалась не просто шуткой, а вполне научно обоснованным правилом безопасности, основанным на законах науки. Учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков объяснил, как это работает.

Ролик он опубликовал у себя в TikTok в рамках своего образовательного марафона "30 дней физики". В своем видео педагог объяснил действие закона Ома на реальном и жизненно опасном примере — падении высоковольтного провода на землю. По словам Цыганкова, первая инстинктивная реакция человека в такой ситуации — быстро убежать, однако именно обычный широкий шаг с высокой вероятностью может стать смертельным.

"Когда провод касается земли, ток начинает растекаться по почве невидимыми кругами, словно волны от брошенного в воду камня. Чем ближе к проводу, тем напряжение выше, чем дальше — тем ниже", — пояснил учитель.

Электрический ток поражает человека не из-за самого факта наличия напряжения в земле, а именно из-за разности потенциалов между двумя точками. Если человек делает широкий шаг, одна его нога оказывается, например, в зоне 600 вольт, а вторая – в зоне 400 вольт. Образующаяся разность в 200 вольт превращает человеческое тело, содержащее много воды, в идеальный проводник с сопротивлением, меньшим, чем у грунта. В таком случае ток проходит через всё тело от одной ноги к другой.

Чтобы выжить в зоне поражения, учитель советует передвигаться "гусиной походкой" (перебирая ступнями вплотную друг к другу) или прыгать на одной ноге. При таком условии обе точки опоры находятся в зоне абсолютно одинакового напряжения. "Разница потенциалов равна нулю. Току просто нет смысла проходить через тебя, и он течет дальше по земле", — подытожил это правило Цыганков.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Цыганкова, почему люди на самом деле не могут притягивать металлические предметы, как это делает магнит.