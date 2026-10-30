"Не звертайте увагу" или "уваги"? Есть простое правило, чтобы запомнить

Порой сущие мелочи заметно портят нам жизнь. В такие моменты хочется посоветовать человеку "не звертати на них увагу". Или все же "не звертати уваги"? В речи тех, кто общается на украинском языке, можно услышать оба варианта.

Разобраться, как правильно, решила репетитор Оксана Николаевна. Объяснение она опубликовала в своем блоге в Instagram.

Как объяснила педагог, все зависит от отрицательной частицы не. От ее наличия или отсутствия зависит, в каком падеже должно употребляться существительное.

"Если вы что-то отрицаете, рядом должно быть слово в родительном падеже (кого? чего?) – "уваги". А если вы не отрицаете, рядом должно быть слово в винительном падеже (находите кого? что?) – "увагу"", – объяснила репетитор.

По аналогичному принципу говорим:

розв'язувати задачу – не розв'язати задачі;

казати правду – не сказати правди;

почистити картоплю – не почистити картоплі;

купити зошит – не купити зошита.

Этот же принцип работает и с множественным числом:

помити руки – не помити рук;

витерти ноги – не витерти ніг;

розбити окуляри – не розбити окулярів;

вдягнути штани – не вдягнути штанів.

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