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"Не звертайте увагу" или "уваги"? Есть простое правило, чтобы запомнить

Юлия Потерянко

Когда нужно употреблять роди...

Источник: magnific.com

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Порой сущие мелочи заметно портят нам жизнь. В такие моменты хочется посоветовать человеку "не звертати на них увагу". Или все же "не звертати уваги"? В речи тех, кто общается на украинском языке, можно услышать оба варианта.

Разобраться, как правильно, решила репетитор Оксана Николаевна. Объяснение она опубликовала в своем блоге в Instagram.

Как объяснила педагог, все зависит от отрицательной частицы не. От ее наличия или отсутствия зависит, в каком падеже должно употребляться существительное.

"Если вы что-то отрицаете, рядом должно быть слово в родительном падеже (кого? чего?) – "уваги". А если вы не отрицаете, рядом должно быть слово в винительном падеже (находите кого? что?) – "увагу"", – объяснила репетитор.

По аналогичному принципу говорим:

  • розв'язувати задачу – не розв'язати задачі;
  • казати правду – не сказати правди;
  • почистити картоплю – не почистити картоплі;
  • купити зошит – не купити зошита.

Этот же принцип работает и с множественным числом:

  • помити руки – не помити рук;
  • витерти ноги – не витерти ніг;
  • розбити окуляри – не розбити окулярів;
  • вдягнути штани – не вдягнути штанів.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как ставить ударение в слове "шкода", когда вы хотите выразить сожаление.

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