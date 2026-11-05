Невролог и мама троих детей назвала самый сложный период в начальной школе: родители могут удивиться

Для родителей может стать настоящим потрясением, когда жизнерадостный и любознательный третьеклассник вдруг превращается в раздраженного или тревожного ученика четвертого класса. Однако часто это лишь один из этапов взросления.

Детский невролог из Нью-Джерси, мама троих детей доктор Шилпа Дасс подчеркивает: переход из третьего в четвертый класс может быть одним из самых сложных этапов начальной школы. Об этом она рассказала изданию Today.

"Ребенок не обязательно скажет вам: "Мне очень трудно учиться", но вы можете заметить определенные изменения в его поведении", – сказала эксперт. Например, ребенок может начать капризничать или медленнее собираться в школу по утрам, потерять часть прежнего энтузиазма по поводу учебы или быстрее раздражаться из-за домашних заданий.

"Иногда это происходит потому, что дети сами начинают осознавать: требования к ним выросли, а справиться с ними пока не так просто", – объясняет Дасс. В то же время она отмечает, что так реагируют не все школьники.

Для родителей в этот момент важно вовремя заметить этот переход и быть готовыми к возможным трудностям. Вот какие четыре причины, по которым четвертый класс может оказаться непростым для школьников, выделила Дасс.

Понимание прочитанного становится обязательным

От детей в 4 классе ожидают... Источник: Pexels Развернуть

Как говорят педагоги, на начальном этапе дети учатся читать, а затем уже читают, чтобы учиться. "В детском саду, первом и втором классах много внимания уделяют тому, как распознавать слова, осваивать звуковой состав языка и читать бегло", – объясняет Дасс. Обычно к четвертому классу от детей уже ожидают, что они усвоили эти навыки и могут свободно читать. Правда, на практике это не всегда так.

По данным Американской федерации учителей, некоторым ученикам, особенно тем, кто растет в сложных социально-экономических условиях, трудно соответствовать этим требованиям. Из-за этого учителя даже говорят о так называемом "спаде четвертого класса" – ухудшении темпов развития читательской грамотности.

При этом понимание прочитанного становится важным не только на уроках языка и литературы. По словам Дасс, ученики четвертых классов уже должны достаточно свободно читать и понимать тексты, чтобы изучать естественные науки, историю и даже математику. К тому же сам учебный материал становится заметно сложнее.

Словарный запас приобретает особое значение

Дасс объясняет, что в этом возрасте детям нужно усваивать все больше новых слов. "В младших классах язык, на котором преподают учебный материал, относительно прост. Много иллюстраций, немало знакомых детям тем, поэтому можно справиться с заданиями, даже если читаешь не очень хорошо и не знаешь значения каждого слова", – рассказывает невролог.

Однако в четвертом классе, продолжает она, темы становятся все более абстрактными, а понимание конкретных слов может быть решающим для правильного ответа. В качестве примера Дасс приводит задание из контрольной работы для четвертого класса, которую она хранит в своем кабинете. Ученикам нужно прочитать отрывок и ответить на вопрос: "Правильно или неправильно утверждать, что результат эксперимента был неубедительным?" "Здесь уже не помогут подсказки из контекста или попытки угадать ответ. Нужно действительно понимать, что означает слово

От детей ожидают большей самостоятельности

К четвертому классу ребенок... Источник: Pexels Развернуть

В четвертом классе школьники должны быть гораздо самостоятельнее, чем раньше. "Когда дети младше, родители получают множество напоминаний по электронной почте о том, что нужно сделать их детям. Но мы постепенно готовим школьников к переходу в среднюю школу, поэтому родительская поддержка начинает уменьшаться. От ребенка уже ожидают, что он сам будет организовывать свои дела и помнить о необходимых заданиях. Такой уровень навыков самоорганизации может даваться непросто", – говорит Дасс. Детям нужно время, чтобы привыкнуть самостоятельно выполнять все эти дополнительные обязанности.

Меняются отношения со сверстниками

По словам Дасс, в этом возрасте дружеские отношения между детьми становятся сложнее. В младших классах школьники во время игр легко переходят из одной компании в другую. А в четвертом классе, отмечает невролог, дети начинают объединяться в более закрытые компании друзей. Примерно в этот период усиливается социальная чувствительность: школьники больше задумываются о том, какое место занимают в коллективе, и все сильнее стремятся к одобрению сверстников.

Как помочь ребенку, которому трудно

Чтение ребенку вслух развива... Источник: Pexels Развернуть

Если школа уже не приносит ребенку столько радости, как раньше, Дасс советует поговорить с его учителем и выяснить, замечает ли он такие же изменения в поведении, которые родители наблюдают дома. "Сотрудничество с учителем поможет понять, есть ли конкретная причина трудностей", – объясняет она.

Если же проблема заключается в понимании прочитанного или недостаточном словарном запасе, невролог советует немного разгрузить насыщенный график внеклассных занятий и найти время для совместного спокойного досуга.

Например, она советует читать ребенку вслух. "Так вы сможете познакомить его с гораздо более богатым словарным запасом и сложными языковыми конструкциями, чем те, которые он пока способен прочитать самостоятельно. А еще во время чтения можно обсуждать непонятные моменты и объяснять значение новых слов", – рассказала эксперт.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как чтение и сборка пазлов с родителями влияет на развитие мозга ребенка.