"Невероятное достижение!" Украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом: их истории заставили сеть гордиться

Украинские учитель развеяли миф о том, что с педагогическим образованием за рубежом можно работать только в сфере услуг. Подобное мнение нередко бытует среди тех, кто выехал из Украины из-за полномасштабного вторжения.

Под постом репетитора Ольги Свистун в Threads, которая спросила коллег о трудоустройстве за рубежом, разгорелась дискуссия. Многие педагоги отмечали, что продолжили свою преподавательскую деятельность за пределами Украины.

В частности, учителя делились, что продолжают работать в учебных заведениях Польши, Германии, Великобритании и других стран. Педагоги рассказывали, что им пришлось сдавать экзамены, чтобы подтвердить сертификат, однако это не вызвало трудностей. А некоторые даже стали директорами школ.

Кем работают украинские учителя за рубежом. Источник: Скриншот

"Пришлось взять несколько дополнительных курсов и сдать два экзамена на получение учительского сертификата. В целом это было несложно. Поскольку я работала и у меня есть дети, я брала по 2–3 курса в семестр. За полтора года справилась".

"Учительница французского языка в британской школе и английского языка онлайн".

Чем занимаются украинские учителя за рубежом. Источник: Скриншот

"Учитель в украинской школе в Лондоне. Воспитатель в английском детском саду".

Кем работают украинские учителя за рубежом. Источник: Скриншот

"Работаю в Оксфордском университете на административной должности. Но однажды я приду туда в качестве преподавателя".

Какие профессии освоили укра... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, учительница музыки и вокала Елена Сорочан тронула пользователей сети своей игрой на фортепиано, исполнив "Пассакалию" (Passacaglia, – оригинал) во время перерыва на работе. Из-за полномасштабного вторжения в Украину педагог была вынуждена переехать в Германию и сменить профессию. Как и многие наши граждане, она вынужденно устроилась работать уборщицей, однако это не мешает ей возвращаться к своему призванию и на перерыве заниматься любимым делом.

Елена проработала в школе 25 лет и в Доме творчества, а после выхода на пенсию продолжила свой путь в детском саду и музыкальной школе. Музыка остается для нее важной частью жизни.

"Это видео о том, что даже когда жизнь меняется, не нужно терять себя и нужно продолжать заниматься тем, что любишь", – поделилась в комментарии OBOZ.UA дочь педагога Оксана.

Ее пост задел за живое многих украинцев, которые, оказавшись так же далеко от дома, вынужденно сменили профессию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница показала другую сторону профессии, где отпуск длится 56 дней.