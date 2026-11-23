Никогда не говорите по-украински "згідно плану": эта ошибка встречается у многих

Люди, которые периодически сталкиваются с армейским канцеляритом, а таких в Украине сейчас немало, даже придумали мемную фразу, которой его можно метко описать: "згідно-відповідно". И действительно, в документах ВСУ часто видим формулировки вроде "згідно плану" или "відповідно наказу". Проблема в том, что с точки зрения украинского языка они ошибочны.

OBOZ.UA полистал словари и справочники и готов объяснить, в чем заключается ошибка. Если совсем коротко, то в отсутствии предлогов.

Понятие соответствия в современном украинском деловом языке передается двумя предложно-падежными формами:

"згідно з" + существительное в творительном падеже;

"відповідно до" + существительное в родительном падеже.

То есть, если исправить приведенные ранее примеры, они приобретают вид: "згідно з планом" и "відповідно до наказу". Именно такие конструкции свойственны официально-деловому и научному стилям речи.

Но почему многие украинцы так охотно употребляют именно неправильные формы? Ответ очевиден – это следствие русификации. Это русскому языку свойственны формулировки "согласно поверью", "соответственно ситуации". В украинском забывать о соответствующем предлоге не стоит.

Обратите внимание, что варианты "відповідно з" и "згідно до" тоже нежелательны.

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