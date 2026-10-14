Объединенные Арабские Эмираты опубликовали список из 100 университетов, выпускники которых имеют право подать заявку на получение "Золотой визы Абу-Даби" в категории "Выпускники университетов". Соискатели должны иметь диплом вуза, входящего в список 100 лучших мира по версии Министерства высшего образования и научных исследований, чтобы претендовать на этот путь.
Список университетов, вошедших в рейтинг, обнародовало интернет-издание Legit.ng. В перечень не попал ни один украинский вуз, однако оказался Московский государственный университет им. Ломоносова.
- Университет Брауна
- Калифорнийский технологический институт
- Университет Карнеги-Меллона
- Городской университет Гонконга
- Колумбийский университет
- Корнельский университет
- Делфтский технологический университет
- Федеральная политехническая школа Лозанны
- Фуданьский университет
- Технологический институт Джорджии
- Гарвардский университет
- Имперский колледж Лондона
- Парижский политехнический институт
- Университет Джонса Хопкинса
- Католический университет Левена
- Королевский колледж Лондона
- Корейский передовой институт науки и технологий
- Корейский университет
- Киотский университет
- Московский государственный университет им. Ломоносова
- Лондонская школа экономики и политических наук
- Мюнхенский университет имени Людвига Максимилиана
- Лундский университет
- Массачусетский технологический институт
- Университет Макгилла
- Университет Монаша
- Наньянский технологический университет
- Национальный университет Тайваня
- Национальный университет Сингапура
- Нью-Йоркский университет
- Северо-западный университет
- Университет Осаки
- Пекинский университет
- Университет штата Пенсильвания
- Поханжский университет науки и технологий
- Принстонский университет
- Исследовательский университет PSL
- Университет Райса
- Королевский технологический институт
- Гейдельбергский университет имени Рупрехта-Карла
- Сеульский национальный университет
- Шанхайский университет Цзяо Тун
- Университет Сорбонны (объединенный с Париж IV и UPMC)
- Стэнфордский университет
- Университет Сонгюнгван
- Технический университет Дании
- Австралийский национальный университет
- Китайский университет Гонконга
- Гонконгский политехнический университет
- Гонконгский университет науки и технологий
- Оклендский университет
- Манчестерский университет
- Мельбурнский университет
- Университет Нового Южного Уэльса
- Университет Квинсленда
- Университет Шеффилда
- Университет Сиднея
- Токийский университет
- Университет Уорика
- Университет Западной Австралии
- Университет Тохоку
- Токийский технологический институт
- Университет Ворика
- Университет Цинхуа
- Университет Буэнос-Айреса
- Университет Малайи
- Университетский колледж Лондона
- Амстердамский университет
- Бирмингемский университет
- Бристольский университет
- Университет Британской Колумбии
- Калифорнийский университет, Беркли
- Калифорнийский университет, Лос-Анджелес
- Калифорнийский университет, Сан-Диего
- Кембриджский университет
- Чикагский университет
- Копенгагенский университет
- Эдинбургский университет
- Университет Глазго
- Университет Гонконга
- Университет Иллинойса, Урбана-Шампейн
- Университет Лидса
- Даремский университет
- Университет Вашингтона
- Мичиганский университет
- Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл
- Оксфордский университет
- Университет Пенсильвании
- Китайский университет науки и технологий
- Университет Саутгемптона
- Университет Сент-Эндрюс
- Техасский университет в Остине
- Университет Торонто
- Вашингтонский университет
- Университет Висконсина-Мэдисона
- Цюрихский университет
- Йельский университет
- Университет Йонсей
- Чжэцзянский университет
- Швейцарская высшая техническая школа Цюриха
Золотая виза в ОАЭ – это престижный долгосрочный документ на проживание (на 5 или 10 лет), который выдается выдающимся школьникам или выпускникам университетов без необходимости наличия местного спонсора (работодателя или родственника).
Для выпускников международных университетов требуется:
- Окончание одного из 100 определенных университетов мира (согласно официальному рейтингу Министерства образования ОАЭ).
- Минимальный средний балл (GPA): не менее 3,5.
- Диплом должен быть нострифицирован/признан Министерством образования ОАЭ, а дата окончания обучения – не позднее чем 2 года назад.
- Выдается на 10 лет.
Преимущества золотой визы
- Не нужно зависеть от университета или работодателя.
- Разрешение свободно работать, заниматься предпринимательством или учиться в стране.
- Возможность перевезти и спонсировать членов семьи (родителей, детей и т. д.).
- Статус не аннулируется, даже если выпускник находится за пределами ОАЭ дольше 6 месяцев (в отличие от обычных виз).
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