ОАЭ назвали 100 лучших вузов мира – претендентов на "золотую визу": в списке нет ни одного украинского вуза, зато есть Россия

Объединенные Арабские Эмираты опубликовали список из 100 университетов, выпускники которых имеют право подать заявку на получение "Золотой визы Абу-Даби" в категории "Выпускники университетов". Соискатели должны иметь диплом вуза, входящего в список 100 лучших мира по версии Министерства высшего образования и научных исследований, чтобы претендовать на этот путь.

Список университетов, вошедших в рейтинг, обнародовало интернет-издание Legit.ng. В перечень не попал ни один украинский вуз, однако оказался Московский государственный университет им. Ломоносова.

Университет Брауна Калифорнийский технологический институт Университет Карнеги-Меллона Городской университет Гонконга Колумбийский университет Корнельский университет Делфтский технологический университет Федеральная политехническая школа Лозанны Фуданьский университет Технологический институт Джорджии Гарвардский университет Имперский колледж Лондона Парижский политехнический институт Университет Джонса Хопкинса Католический университет Левена Королевский колледж Лондона Корейский передовой институт науки и технологий Корейский университет Киотский университет Московский государственный университет им. Ломоносова Лондонская школа экономики и политических наук Мюнхенский университет имени Людвига Максимилиана Лундский университет Массачусетский технологический институт Университет Макгилла Университет Монаша Наньянский технологический университет Национальный университет Тайваня Национальный университет Сингапура Нью-Йоркский университет Северо-западный университет Университет Осаки Пекинский университет Университет штата Пенсильвания Поханжский университет науки и технологий Принстонский университет Исследовательский университет PSL Университет Райса Королевский технологический институт Гейдельбергский университет имени Рупрехта-Карла Сеульский национальный университет Шанхайский университет Цзяо Тун Университет Сорбонны (объединенный с Париж IV и UPMC) Стэнфордский университет Университет Сонгюнгван Технический университет Дании Австралийский национальный университет Китайский университет Гонконга Гонконгский политехнический университет Гонконгский университет науки и технологий Оклендский университет Манчестерский университет Мельбурнский университет Университет Нового Южного Уэльса Университет Квинсленда Университет Шеффилда Университет Сиднея Токийский университет Университет Уорика Университет Западной Австралии Университет Тохоку Токийский технологический институт Университет Ворика Университет Цинхуа Университет Буэнос-Айреса Университет Малайи Университетский колледж Лондона Амстердамский университет Бирмингемский университет Бристольский университет Университет Британской Колумбии Калифорнийский университет, Беркли Калифорнийский университет, Лос-Анджелес Калифорнийский университет, Сан-Диего Кембриджский университет Чикагский университет Копенгагенский университет Эдинбургский университет Университет Глазго Университет Гонконга Университет Иллинойса, Урбана-Шампейн Университет Лидса Даремский университет Университет Вашингтона Мичиганский университет Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл Оксфордский университет Университет Пенсильвании Китайский университет науки и технологий Университет Саутгемптона Университет Сент-Эндрюс Техасский университет в Остине Университет Торонто Вашингтонский университет Университет Висконсина-Мэдисона Цюрихский университет Йельский университет Университет Йонсей Чжэцзянский университет Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Золотая виза в ОАЭ – это престижный долгосрочный документ на проживание (на 5 или 10 лет), который выдается выдающимся школьникам или выпускникам университетов без необходимости наличия местного спонсора (работодателя или родственника).

Для выпускников международных университетов требуется:

Окончание одного из 100 определенных университетов мира (согласно официальному рейтингу Министерства образования ОАЭ).

Минимальный средний балл (GPA): не менее 3,5.

Диплом должен быть нострифицирован/признан Министерством образования ОАЭ, а дата окончания обучения – не позднее чем 2 года назад.

Выдается на 10 лет.

Преимущества золотой визы

Не нужно зависеть от университета или работодателя.

Разрешение свободно работать, заниматься предпринимательством или учиться в стране.

Возможность перевезти и спонсировать членов семьи (родителей, детей и т. д.).

Статус не аннулируется, даже если выпускник находится за пределами ОАЭ дольше 6 месяцев (в отличие от обычных виз).

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