Выберите обувь: тест раскроет интересные факты о вас

Посмотрите на пять пар тапочек – они так и манят домашним уютом. А еще могут стать интересным тестом, который раскроет интересные факты о вашей личности и характере. Смотрите изображения ниже.

Чтобы пройти этот тест, не задумываясь слишком долго, выберите ту пару, которую вам хотелось бы надеть, придя домой после долгого рабочего дня. Этот выбор может символически подсказать, чего вам больше всего не хватает для ощущения уюта, безопасности и свободы. И хотя это развлекательный тест для самопознания, а не психологическая диагностика, он может дать немало поводов задуматься о собственных ощущениях.

В какие из этих тапочек вы б... Источник: Interia Kobieta Развернуть

Коричневые с мехом

Дом для вас в первую очередь ассоциируется с ощущением безопасности и уюта. Вам хорошо там, где можно замедлить темп, перевести дух и никому ничего не доказывать. Для вас важны теплая атмосфера, знакомое окружение и люди, рядом с которыми можно быть собой. Возможно, после насыщенного дня вам больше всего нужны тишина, покой и небольшие привычные ритуалы, которые помогают расслабиться. Дом для вас – это прежде всего убежище от внешнего мира. Место, где можно восстановить силы.

Розовые с котиком

Больше всего домашнего уюта вы чувствуете тогда, когда вокруг много тепла и доброжелательности. Вам нравится атмосфера, в которой можно смеяться, говорить обо всем на свете и открыто проявлять чувства. Важную роль в вашей жизни могут играть близкие люди, животные и маленькие знаки внимания, благодаря которым вы чувствуете свою значимость. Вам не нужны идеальный интерьер или роскошные вещи. Самое главное – кто находится рядом. Ваш дом становится настоящим домом тогда, когда вы чувствуете, что вас любят, принимают и что вы действительно на своем месте.

Голубые пушистые

Больше всего вам нужно спокойствие дома. В повседневной жизни и без того может хватать раздражителей, поэтому собственное пространство должно позволять отдохнуть от них. Вы можете особенно ценить тишину, комфорт и возможность проводить время именно так, как вам хочется. Вам не обязательно постоянно быть продуктивными. Дом должен быть местом, где можно просто ничего не делать и не чувствовать из-за этого вины. Больше всего вы чувствуете себя как дома тогда, когда можете отбросить все требования к себе и просто отдохнуть.

Разноцветные вьетнамки

Дом у вас ассоциируется со свободой и возможностью делать все по-своему. Вы не слишком любите излишний формализм и лучше всего чувствуете себя в пространстве, которое обладает характером, энергией и немного спонтанности. Вам нравится, когда дома можно жить в собственном ритме, менять планы в последний момент или делать что-то совершенно непрактичное, но приятное. Возможно, для вас важнее ощущение, что пространство отражает вашу личность, чем безупречный порядок. Дом – это место, где вы можете оставаться собой, не следуя правилам, навязанным другими.

Классические зеленые тапочки

Вы чувствуете себя наиболее комфортно в простом и упорядоченном мире. Вам нравятся практичные, проверенные решения, которые не заставляют без надобности усложнять жизнь. Дом дарит вам ощущение стабильности, когда вы знаете, где что лежит, у вас есть свои привычки и вы можете предсказать, как пройдет день. Вы можете особенно ценить рутину, которая другим кажется скучной, но для вас становится источником спокойствия. Вы чувствуете себя как дома тогда, когда все знакомо и предсказуемо и дает ощущение, что почва у вас под ногами твердая.

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