"Обнимите своих мам! Это самые сильные люди на планете!" Студент-медик впервые принял роды и растрогал сеть обращением

Студент третьего курса медицинского факультета Филадельфии Алекс Родригес впервые принял роды и поделился впечатлениями от этого опыта. Он присутствовал на операции кесарева сечения и отметил, что это самое захватывающее, что он когда-либо видел за всю свою жизнь.

Видео, которое Родригес выложил на своей странице в Instagram, собрало почти полмиллиона просмотров. В нем студент призвал всех обнять своих мам, ведь они самые сильные люди на планете.

"Привести ребенка в этот мир – самое невероятное, на что способно человечество. Я хочу обнять свою маму за то, что она родила меня, потому что это самое удивительное, что я когда-либо видел за всю свою жизнь, и те мамы, каждая мама в мире – самый сильный человек на этой планете", – поделился Родригес.

В интервью Today.com он рассказал, что очень волновался, ведь операция проходила в 4 утра, а это означает, что ребенок может чувствовать себя не очень хорошо. Однако все обошлось, и мама, и малыш здоровы.

Кесарево сечение, говорит Родригес, – большое событие для многих мам, и это не то, что следует преуменьшать или недооценивать.

Алекс Розригес со своей мамой. Источник: Today, фото предоставлены Алексом Родригесом

"Меня просто поразило, насколько невероятно сильны все эти матери, переживая роды. Это стоит отметить! Если бы каждый мужчина увидел глазами медицинского работника, что терпят эти матери, чтобы принести жизнь в этот мир, я думаю, мир был бы добрее и гораздо менее терпимым к неравенству, с которым женщины до сих пор сталкиваются", – добавил он.

Родригес решил заниматься медициной, потому что вырос с заболеванием сердца. Он хочет помогать другим пациентам переживать трудные времена, так же, как его врачи помогли ему. Чтобы сэкономить деньги на учебу, парень сейчас живет со своей мамой, которая работает медсестрой. Он рассказал, что, когда пришел домой, мама спала, однако он разбудил ее и обнял, поделившись впечатлениями от полученного опыта.

"Она в это время спала. Но когда я сказал ей, какими невероятными были роды, она посмотрела на меня и сказала: "Да, я делала это трижды". И я, конечно, обнял ее, как и обещал", – добавил будущий врач.

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