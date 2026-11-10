Одна спичка не на своем месте: хитрая головоломка

Математические головоломки со спичками – это интересный способ проверить внимательность, логику и сообразительность. На первый взгляд, задание кажется простым: перед вами обычное уравнение, составленное из нескольких палочек, но оно явно не сходится, и с этим нужно что-то делать. Смотрите изображение ниже.

Итак, головоломка, которую сегодня предлагает вам OBOZ.UA, выглядит как математическое выражение 6 + 4 = 4. Даже первоклассник легко поймет, что половинки этого уравнения не сходятся. А все потому, что одна спичка здесь лежит не на своем месте. Ваша задача – найти ее и переложить.

Какую спичку нужно переложит... Источник: myworldtheirway.com Развернуть

У головоломки нет ограничений по времени, поэтому вы можете без спешки думать над ней сколько угодно. Но постарайтесь сделать это как можно быстрее. Как следует подумайте, ведь в таких заданиях можно менять не только сами цифры, но и знаки. Не переходите к объяснению, пока не придумаете собственный вариант.

А чтобы исправить это уравнение, переложив всего одну спичку, нужно взять вертикальную спичку из знака "плюс" и перенести ее к цифре 6 так, чтобы она превратилась в восьмерку. Тогда уравнение приобретет вид 8 – 4 = 4, а это полностью соответствует законам математики.

Ответ на головоломку. Источник: myworldtheirway.com

Ранее OBOZ.UA предлагал похожую головоломку, в которой уравнение состоит из римских цифр VI – III = II, а исправить его можно, переместив всего одну спичку.