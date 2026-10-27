Образовательный омбудсмен встала на защиту учителей: если над головой взрывается, нельзя заставлять человека идти на работу

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик поддержала учителей в праве не приходить на работу, если поблизости взрывы. Она подчеркнула, что в Украине не должно быть принуждения педагогов к выходу на работу во время воздушной тревоги.

Об этом Лещик рассказала в интервью Эспрессо. По ее словам, есть родители, которые работают в критической инфраструктуре, и им нужно на кого-то оставить ребенка на время исполнения своих обязанностей. Однако выход из этой ситуации должен быть гибким.

"Выход, который мы нашли, неофициальный и гибкий. Есть педагогические работники, которые живут рядом с учебным заведением. И утром директор спрашивает, кто может сейчас прийти на работу и принять детей не только из своих групп или классов, но и из других. Но это должно быть без принуждения. Ведь если над головой взрывается, нельзя заставлять человека идти на работу", – отметила Лещик.

Иллюстративное изображение.... Развернуть

Она отметила, что у учебного заведения должен быть свой алгоритм работы во время воздушной тревоги. Ведь есть дети, которые живут рядом со школой и могут прийти за пять или несколько десятков минут, а есть те, кто живет дальше или в другом населенном пункте громады и которых привозит школьный автобус. Поэтому часть учеников может прийти в школу и учиться очно, тогда как у других с этим возникают проблемы.

Напомним, Лещик предложила давать школьникам предметы для самостоятельного изучения. В частности, это касается музыки, рисования или физкультуры. Зато таким дисциплинам, как математика, английский язык, химия, физика и т. д., уделять больше внимания. По ее словам, объем знаний, предусмотренный государственным стандартом и образовательными программами, было сложно освоить еще до введения военного положения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли родители забрать ребенка из школьного укрытия во время воздушной тревоги.