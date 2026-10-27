"Пальне" и "паливо": чем отличаются слова

Одной из главных тем 2026 года в мире стали цены на "пальне". Или все же на "паливо"? В украинском языке есть два похожих слова, но являются ли они синонимами?

На самом деле существительные "пальне" и "паливо" – так называемые паронимы. Это слова, похожие по звучанию, но имеющие некоторые различия в значении. OBOZ.UA разбирался, в чем заключаются эти различия.

Итак, если полистать словари и справочники, можно заметить, что слово "паливо" имеет несколько более широкое значение и, соответственно, сферу применения. Так называют горючее твердое, жидкое или газообразное вещество, служащее источником тепловой энергии. Буквально все, что можно сжечь. "Паливом" могут быть дрова, бумага, спирт, природный газ, уголь и тому подобное.

"Пальне" же – это вполне конкретный вид "палива", который используется в работе двигателей внутреннего сгорания. "Пальним" могут быть бензин, дизель, автогаз и тому подобное.

Итак, получается, что все "пальне" является "паливом", поскольку это тоже горючее вещество. Но не всякое "паливо" является "пальним", ведь дровами, углем или старыми газетами автомобиль не заправишь.

Интересно, что и в переносном значении эти слова имеют определенное разграничение. Так, "паливом" для организма иногда называют пищу. Что логично, ведь калории, которые мы получаем из нее, помогают поддерживать тепло тела. А вот "пальним" иногда называют алкогольные напитки.

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