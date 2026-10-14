Переместите 2 спички: хитрая головоломка

Головоломки со спичками — простой, но увлекательный способ проверить логическое мышление, внимательность и пространственное воображение. Для таких задач не требуются сложные математические вычисления или специальные знания. Достаточно внимательно рассмотреть рисунок и найти нестандартное решение. Смотрите изображение ниже.

Предлагаем проверить свою сообразительность с помощью интересной головоломки. На изображении показана геометрическая фигура, сложенная из семи спичек. Ваша задача – переместить только две из них так, чтобы образовались три одинаковых треугольника.

Головоломка. Источник: roopvibes.com

На первый взгляд, условие кажется простым. Однако найти правильную комбинацию удается не всем. Важно помнить, что убирать спички или ломать их нельзя. Разрешается только изменить расположение двух спичек.

Попробуйте справиться с задачей за 40 секунд. Внимательно присмотритесь к фигуре и подумайте, какие именно спички нужно переместить, чтобы получились три ровных треугольника.

Ответ на головоломку

Чтобы решить задачу, нужно изменить положение двух спичек, образовав новые стороны геометрических фигур. В результате должна получиться композиция из трёх одинаковых треугольников, имеющих общие точки соединения.

Правильный ответ. Источник: roopvibes.com

Если вам удалось самостоятельно найти правильное решение, это отличный результат. Если же нет — не расстраивайтесь. Такие упражнения помогают тренировать внимательность, гибкость мышления и умение находить необычные подходы к решению задач.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой трехмерный куб нужно было превратить в три треугольника.