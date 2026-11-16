Превращают школы в фабрики тестов: в Британии забили тревогу из-за экзаменов в 9-м классе

Преждевременное преподавание школьникам материала, необходимого для сдачи выпускных экзаменов GCSE (General Certificate of Secondary Education), может превратить средние школы в Англии в "фабрики ранних экзаменов". Об этом заявила министр образования Люси Пауэлл, предупредив, что такая практика усиливает потерю интереса детей к обучению.

Как пишет The Guardian, Пауэлл хочет, чтобы школы отказались от распространенной практики, когда темы из программы GCSE начинают преподавать уже в 9-м классе или даже раньше, хотя официально подготовка к этим экзаменам должна начинаться в 10-м. Она также планирует сократить объем учебного материала для подготовки к экзамену, чтобы его было легче уместить в отведенное расписанием время.

В Министерстве образования Великобритании сообщили, что эти предложения войдут в правительственный план обновления национальной учебной программы, который должны обнародовать в начале 2027 года. Изменения являются частью более широкой стратегии борьбы с потерей интереса школьников к учебе, неравенством образовательных возможностей между детьми из обеспеченных и малообеспеченных семей, а также увеличением числа молодых людей, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку.

Павелл пояснила: "Первые годы обучения в средней школе должны быть временем, когда дети с удовольствием идут на уроки, знакомятся с разными предметами и более широкими возможностями обучения, находят то, что их увлекает, и учатся любить процесс познания". Между тем, по ее словам, все больше британских детей теряют интерес к учебе, растет число длительных пропусков занятий. Кроме того, сохраняется значительный разрыв в возможностях между учениками из разных социальных слоев, а слишком много школьников заканчивают обучение без знаний и навыков, необходимых для успешной жизни.

Министр образования Великобр... Источник: Wiktor Szymanowicz Развернуть

Министр убеждена, что новая национальная учебная программа направлена именно на решение этих проблем. Она призвана сделать образование более интересным и содержательным, а также должна стать частью масштабных образовательных реформ. "Кроме того, давление из-за подготовки к GCSE и перегруженность учебной программы приводят к тому, что дети получают слишком ограниченный выбор предметов, а их преждевременно подталкивают к экзаменам, не давая усвоить основы и глубже понять материал. Я намерена это прекратить", – сообщила Павелл.

Многие средние школы в Англии начинают знакомить учеников с материалом уровня GCSE уже в 9-м классе, чтобы равномернее распределить учебную нагрузку. Однако в одном из своих интервью Павелл заявила, что выступает против превращения школ в "фабрики ранних экзаменов". По ее словам, сокращение программы GCSE позволит спокойно освоить весь необходимый материал в течение двух отведенных для этого лет – в 10-м и 11-м классах.

В новой учебной программе Министерство образования будет рекомендовать школам "не начинать заранее преподавать программы GCSE большим группам учеников, не заставлять детей систематически сужать выбор предметов раньше, чем это необходимо, и не регистрировать их на экзамены заблаговременно". При этом новые рекомендации не будут обязательными. Школы и дальше смогут самостоятельно решать, стоит ли предлагать материал GCSE младшим ученикам, если сочтут, что те способны справиться с такой нагрузкой.

Пауэлл отметила, что сокращенные программы GCSE дадут школам "больше времени для более глубокого усвоения знаний, а также возможность предложить ученикам более разнообразный учебный опыт, который поможет им развивать собственные интересы и лучше подготовиться к быстро меняющемуся миру". Министр также заявила, что поддерживает новые инициативы правительства и других организаций, направленные на улучшение образовательных результатов детей из белых семей рабочего класса. "Происхождение ребенка никогда не должно означать, что лучшие возможности достанутся кому-то другому", – подчеркнула она.

Напомним, украинские подростки, которые учатся в школах Великобритании, на GCSE смогут выбирать украинский язык для сдачи. Соответствующее решение согласовало Министерство образования этой страны, где заверили, что сдать экзамен дети смогут уже с 2029 года.

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