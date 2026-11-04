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Подъем в 5:30, домашка в автобусе и 5 часов испанского: украинка рассказала интересные факты об учебе в школе Болгарии. Видео

Ольга Выпирайленко

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Украинка Анастасия Роменская поделилась интересными фактами об учебе в школе Болгарии с углубленным изучением испанского языка. Девушка просыпается в 5:30 утра и ежедневно преодолевает 40 километров в одну сторону, чтобы попасть на уроки. В 6:40 она отправляется из дома на автобусе и доделывает домашнее задание в течение часа в пути.

Каждый день дети в течение пяти часов изучают испанский язык, к чему добавляется болгарский и математика. По дороге домой девушка тоже делает домашнее задание, чтобы не терять время. Своими школьными буднями Роменская поделилась в публикации в Instagram.

"В 5:30 утра звонит будильник – и приключения начинаются. Меня приняли в гимназию с интенсивным изучением испанского языка в соседнем городе Бургас. Поэтому каждый день я проезжаю 40 километров в одну сторону. В 6:40 мы отправляемся; впереди – час в автобусе, я доделываю все домашние задания и наслаждаюсь романтикой школьной жизни. Далее – целых 5 часов испанского, затем – болгарский язык и математика", – делится украинка.

После спортивной перемены девушка повторяет домашнее задание по испанскому и ложится спать в 9 вечера, ведь каждое утро ей приходится вставать в 5:30.

Напомним, в испанской школе детей не вызывают к доске, чтобы они пересказывали параграф из учебника, а учителя не решают, какую оценку получит ученик. В частности, в учебных заведениях не возникает ситуаций, когда все зависит от настроения педагогов.

Как проходит обучение в школах Испании.

Источник: Freepik

Несмотря на то, что школьники получают домашние задания и учителя их проверяют, дети выполняют упражнения, чтобы закрепить собственные знания. Поэтому если ученики плохо выполняли домашнее задание, но хорошо написали контрольную или сдали экзамены, они получат высокую оценку, ведь в этой стране оценивают знания, а не старание перед педагогом.

Большинство контрольных работ дети выполняют в специальных программах, а часть из них автоматически проверяет система. Кроме того, учебные заведения активно используют искусственный интеллект для проверки развернутых ответов.

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