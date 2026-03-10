Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Победительницей конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2026 стала учительница английского языка из Ирпеня Светлана Меркулова. Среди ее выпускников – ученики, набравшие 200 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ), и призеры областных олимпиад. Педагог считает, что даже в убежище можно обсуждать важные вопросы, планировать путешествия и мечтать.

О результатах премии сообщили организаторы Освитория.Медиа. Лучшая учительница 2026 года также обучает коллег методам эмоциональной поддержки детей. Победительница получила 1 миллион гривен вознаграждения.

Кто стал победителем Global... Источник: Освіторія Развернуть

"Сегодня быть учителем – это не просто качественно преподавать свой предмет. Быть учителем сегодня – это нести свет, когда вокруг полная тьма, это быть тем надежным взрослым, который поможет ребенку почувствовать землю под ногами, вернет веру в собственные силы. И, стоя здесь, я повторю: эта премия – о вас, это победа каждого украинского учителя и учительницы: тех, кто ежедневно заходит в класс, тех, кто проводит уроки онлайн, тех, кто работает в убежищах под звуки сирен и под разрывы снарядов", – сказала Меркулова.

Светлана Меркулова стала поб... Источник: Освіторія Развернуть

В детстве Меркулова мечтала стать переводчицей. На третьем курсе университета, во время практики, ее попросили заменить учителя в школе, и вместо сухой теории она устроила ученикам виртуальное путешествие – с меню лондонских кафе, объявлениями в аэропортах и диалогами в метро. После урока один из учеников сказал, что впервые понял: английский – это не только правила, а целый мир. Тогда педагог и выбрала школу.

После 2022 года работа педагога обрела новый смысл. В Ирпене, пережившем оккупацию и обстрелы, английский стал для детей не только школьным предметом, но и способом говорить о будущем. Даже в укрытии ученики просят спланировать с ними первую поездку после победы – и для учительницы это знак того, что школа способна поддерживать надежду. Ее правило урока простое: учитель говорит 20% времени, ученики – 80%.

Global Teacher Prize Ukraine 2026. Источник: Освіторія

Педагоги, ставшие победителями в номинациях

"Дошкольное образование" – Вера Бережок, воспитательница ДУЗ №21 в Виннице, она получила 500 000 гривен на воплощение своей образовательной мечты.

"Выбор украинцев" – Давид Кузьмич, учитель технологий и информатики из Борислава во Львовской области. За него проголосовали в приложении "Дія" 1615 украинцев из 6294, принявших участие в опросе. Учитель получил образовательную поездку.

Кто принял участие в Global... Источник: Освіторія Развернуть

"Учитель математики" – Юлия Зубарева из Запорожья получила 500 000 гривен.

"Учитель химии" – Елена Трубчанина из Покровска Донецкой области получила полмиллиона гривен.

Сразу три специальные награды в этом году получила учительница украинского языка и литературы из Мариуполя Татьяна Глебова – "Выбор сердцем", "Учитель добродетели" и "Инклюзивность". В марте 2022 года она пешком вышла из осажденного Мариуполя вместе с сыном. Сегодня педагог утром преподает в Запорожском лицее, а после обеда – в Мариупольской школе онлайн. Она получит образовательную поездку в Данию и награду в размере 250 000 гривен.

Учителя, победившие на Globa... Источник: Освіторія Развернуть

"Учитель финансового образования" – Сергей Быченко, учитель финансовой грамотности и технологий из Харькова, отправится в образовательное путешествие.

Специальные награды получили Юлия Зубарева, Даниил Дорошенко и Роман Чернов в категории STEM. Каждый из них получит 5 000 долларов на собственное развитие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об учителе химии, который стал лучшим в Украине в 2025 году.