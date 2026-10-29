"Пингвины все вывезли". Учитель-блогер потроллил организаторов Радиодиктанта из-за неожиданной "переклички"

Учитель украинского языка и литературы Юрий Телец (Пеони) пошутил над организацией Радиодиктанта национального единства 2026. Педагог почти сразу после начала эфира иронично написал, что ведущие начали "путешествовать на планету Сатурн, Норвежское море, Зазеркалье и Хогвартс ".

В постах на своих страницах Пеони не только написал, но и снял ироничное видео о впечатлениях от всеукраинского флешмоба. В нем он показал пародию на начало Радиодиктанта. В частности, он обратил внимание на то, что ведущая повторяла "берем ручки", однако затем студия переключалась на какой-то отдаленный уголок мира.

"Радиодиктант би лайк: "А мы уже готовы писать диктант. Поэтому перемещаемся в поле, на планету Сатурн, в Норвежское море, в Зазеркалье, в Лесную школу, Хогвартс. А теперь пишем вместе. А перед этим заглянем в Южную Америку, Ашан, джунгли", – пошутил педагог.

В комментариях украинцы согласились с шутками учителя. Многие отмечали, что время начала Радиодиктанта не совпадает с непосредственным чтением текста. Так, например, некоторые школьники успели сходить в столовую и вернуться к началу диктанта. Другие же шутили, что во время эфира ситуацию "вывезли" пингвины, появившиеся в кадрах с Южного полюса, где команда 31-й украинской антарктической экспедиции писала диктант.

Радиодиктант пишут в Антарктиде. Источник: Скриншот видео

"Прикол в том, что Радиодиктант начинался в 11:00, а на 4-м уроке все старшие классы идут есть в столовую. Мы все успели поесть, посмеяться, походить и поговорить. Вернулись в класс, думая, что Радиодиктант уже примерно на середине, а он тогда только начинался".

Украинцев удивил Радиодиктант 2026. Источник: Скриншот

"Эти разговоры длились где-то минут 25, я думала, мы сразу будем писать".

Как проходила подготовка к Радиодиктанту. Источник: Скриншот

Как прошел Радиодиктант 2026. Источник: Скриншот

Напомним, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева, которая в этом году читала Радиодиктант в дуэте с учителем украинского языка Артуром Пройдаковым, вызвала ажиотаж в социальных сетях. Сначала организаторов флешмоба, как и саму Астафьеву, захейтили за то, что именно она будет читать текст. Однако после его завершения в сети заговорили о том, чтобы певица ежегодно вела это мероприятие, ведь мало кто ожидал, что она так мастерски справится с заданием.

Многие пользователи отмечали профессионализм Астафьевой при чтении текста, приятность ее голоса и говорили, что это был лучший Радиодиктант всех времен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как прошел Радиодиктант 2026, который писали в самых необычных уголках мира.