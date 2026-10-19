Playboy, русский язык и "неправильное" имя: Даша Астафьева впервые ответила на хейт из-за "Радиодиктанта 2026"

Украинская волонтер и популяризатор чтения Даша Астафьева ответила на критику со стороны части общества в связи с тем, что именно ей поручили провести Радиодиктант национального единства 2026 года. Среди основных претензий к ней – "неукраинское" имя, съемки для Playboy, то, что раньше она общалась на русском языке, а также карьера певицы и модели.

Свою реакцию Астафьева опубликовала на личных страницах в соцсетях. Она собрала самые типичные упреки и ответила на них с иронией, а местами даже с сарказмом.

В частности, часть комментаторов возмущалась ее именем и считала, что для чтения диктанта оно должно быть более исконно украинским. "Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие чисто украинские слова, как "дзиґа", "громовиця" и "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?", – написала она. И пошутила, что в следующем году можно пригласить вместо этого Джессику.

Пост Даши Астафьевой с ответом хейтерам. Источник: Скриншот

Астафьевой досталось и за прошлое в модельном бизнесе. Некоторые пользователи вспоминали ее съемки для Playboy и других мужских журналов около 20 лет назад. В ответ волонтер пошутила: "Разве женщина с обложки журнала, который одноклассники тайком передавали друг другу на переменах, стоит того, чтобы кого-то "объединить"? Она, наоборот, ассоциируется у всех с уединением!"

Также Астафьеву упрекали в том, что она раньше говорила по-русски, пела в группе и якобы не подходит для такого мероприятия из-за своей публичной деятельности. Некоторые комментаторы критиковали сам формат участия известной личности, считая, что Радиодиктант – слишком серьезное дело для подобного "шоу". "Обиделись, что из диктанта делают шоу, а это не игра, а серьезное дело!" – поиронизировала Астафьева, упомянув также упреки относительно ее возраста, внешности и сотрудничества с учителем украинского языка Артуром Пройдаковым.

Отдельно общественная деятельница отреагировала на возмущение по поводу того, что она озвучивает аудиокниги для платформы UnderBooks. "Истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, – это какая-то новая грань абсурда", – отметила она.

Даша Астафьева пригласила вс... Источник: Instagram / @da_astafieva Развернуть

В конце поста Астафьева пригласила и критиков, и всех желающих присоединиться к Радиодиктанту национального единства. Трансляция состоится 27 октября в 11:00 на YouTube-каналах Украинского радио и "Суспильного". "Достаем двойные листы – я буду проверять", – пошутила волонтер.

Как писал OBOZ.UA, 12 октября стало известно, что текст "Радиодиктанта" этого года написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читать его будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и Даша Астафьева. По словам Астафьевой, она уже видела текст и не уверена, что сможет сдержать слезы, когда будет начитывать его по радио.