"По животу ползают жуки и едят конфеты". В Украине набирает обороты опасный тренд, запущенный родителями: дети боятся умереть

В социальных сетях стали распространяться видео с опасными розыгрышами. Родители делают вид, будто проводят ребенку ультразвуковое исследование с помощью мышки от ноутбука или подобного устройства, а в это время на экранах телефонов или телевизоров показывают видео, где якобы внутри ползают жуки и едят конфеты, которые так любят малыши.

Сначала этот тренд стал вирусным за рубежом, особенно в Японии, но постепенно стал все чаще появляться в видео, которые выкладывают украинские родители в соцсетях. Одна из мам и воспитательница детского сада в TikTok с ником mama_vikhovatel_life опубликовала подобное видео, и оно набрало более миллиона просмотров.

"Современные родительские лайфхаки! Зачем 100 раз говорить "не клади руки в рот", если можно просто сделать УЗИ компьютерной мышкой и показать "червячка"? Пациент в шоке, зато руки теперь чистые!" – написала женщина.

В сети набирает обороты опасный тренд. Источник: Скриншот

Еще один пользователь сети, Олег Лукьянюк, опубликовал похожий пост, в котором якобы делал УЗИ дочери, однако это видео увидел его сын, который впал в истерику из-за червяка.

В то же время пост Екатерины с ником pastuhovakateryna в Threads набрал почти 200 тысяч просмотров, разделив сеть. На видео женщина якобы делала УЗИ своему сыну и говорила, что нужно есть меньше сладкого, ведь иначе заведутся жуки. Увидев насекомое, мальчик сказал, что будет есть только одну конфету в день.

Большинство пользователей сети не поддерживает такую идею и отмечает, что у детей останется психологическая травма от подобных "экспериментов", а также они перестанут доверять родителям. А некоторые рассказывали, что после таких "страшилок" мальчики и девочки боятся умереть.

"Психологическая травма от непонятного червяка, который прямо здесь и сейчас "внутри ребенка". Интересно, как после этого спит ребенок? Травма от того, что окажется, что мама лгунья. А это ребенок точно поймет вскоре".

"Понимаю, что с одной стороны ничего такого, но у малыша голос дрожал, мне кажется, что это слишком, но его мама – это вы, а не Threads, берегите его психику".

Украинские родители подхватили опасный тренд. Источник: Скриншот

"Через 20 лет появится новый вид детских травм, вызванных родительскими шутками".

Некоторые поделились "страшилками", которые им рассказывали в детстве, и к каким травмам это привело во взрослой жизни. Так, например, кто-то боялся мыть руки мылом, потому что оно якобы было сделано из непослушных детей, а кто-то боялся червей, которые будто бы заведутся в животе и прогрызут дыры.

В сети родители детей публик... Источник: Скриншот Развернуть

"В детстве моя бабушка рассказала мне, что непослушных детей забирает милиция и увозит на мыльную фабрику. Я очень долго боялась брать мыло в руки, потому что думала, что оно сделано из детей!"

Родители подхватили опасный тренд. Источник: Скриншот

"Плохая идея. Например, если у человека тревожное расстройство, то у вас будет куча проблем: он может фанатично мыть руки или отказываться что-то или где-то есть, нервничать, постоянно об этом думать".

Родители детей, любящих слад... Источник: Скриншот Развернуть

"Классно. Мама мне рассказывала, что от грязных рук у меня в животе заведутся черви и прогрызут дырки наружу. А теперь удивляется, почему у меня мезофобия, и говорит, что она такого не говорила".

Напомним, нутрициолог, фитнес- и кроссфит-тренер Майя Боровик в интервью OBOZ.UA рассказала, что детей не стоит полностью лишать сладкого, ведь это чаще всего вызовет еще больший интерес к запретному, но от одной конфеты плохо не станет.

"Не стоит пугать родителей тем, что одна конфетка сразу "отключит" у ребенка мозг. Я за баланс: ребенок может есть сладости, но они не должны вытеснять из рациона нормальную пищу – крупы, овощи, фрукты, белковые и молочные продукты. Очень важно не делать из сладкого "запретный плод". Ребенок должен знать, что сладости – это просто еда, которую мы употребляем в умеренных количествах, а не что-то страшное или "плохое", – объясняет Боровик.

Она подчеркнула, что главное, чем должны руководствоваться родители, – это не пытаться сделать питание детей полностью свободным от "вредной пищи", а научить их нормальному отношению к еде и постепенно формировать привычку выбирать разные продукты.

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