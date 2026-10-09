Избил первокурсника и вытолкнул из класса: чем закончился скандал с преподавателем в Измаиле

В городе Измаил Одесской области преподаватель Дунайского центра профессионального образования побил студента-первокурсника на уроке и вытолкнул его из класса. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

После инцидента преподавателя уволили, о чем сообщила директор учреждения Наталья Костусева в комментарии Суспільному. По ее словам, инцидент произошел 8 октября во время урока информатики в группе первого курса, где ученики обучаются по специальности "Электрогазосварщик". Один из них оскорбил преподавателя нецензурным выражением, в результате чего второй не выдержал и применил физическую силу.

"Ученики неоднократно провоцировали этого преподавателя. Вообще, именно эта группа первого курса очень сложная, если сравнивать с другими наборами, это очень специфические ребята. Данный ученик обругал преподавателя нецензурным словом, и преподаватель так и поступил. В это время снимали на камеру. Я считаю, что это могло быть специально спровоцировано для того, чтобы вывести преподавателя из себя, снять на видео и выложить это в сеть", – прокомментировала Костусева.

В то же время директор подчеркнула, что поведение студента не оправдывает действия преподавателя: он должен был прервать занятие и вызвать администрацию. Женщина также предположила, что конфликт мог быть спровоцирован намеренно, чтобы зафиксировать реакцию педагога на видео.

"Данный студент обругал преподавателя нецензурным словом, и преподаватель так и поступил. В это время вели съемку. Я считаю, что это могло быть специально спровоцировано для того, чтобы вывести преподавателя из себя, снять на видео и выложить это в сеть", – отметила она.

В настоящее время преподавателя уволили в соответствии с ч. 1 ст. 41, п. 3 Кодекса законов Украины о труде – за аморальный поступок, несовместимый с должностью.

Министр образования отреагир... Источник: Скриншот Развернуть

На ситуацию отреагировал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко. Он подчеркнул, что правовую оценку его действиям должны дать правоохранительные органы. Он лично обсудил ситуацию с руководителем учебного заведения.

"Этому нет оправдания. Преподаватель ни при каких обстоятельствах не имеет права применять силу к студенту", – подчеркнул Бутенко.

Он также отметил, что увольнение не снимает с сотрудника ответственности за его действия. Чиновник подчеркнул, что в учебных заведениях не должно быть места насилию, травле и унижению, а защиты нуждаются как студенты, так и преподаватели.

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