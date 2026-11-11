Помощник судьи, учитель, психолог: украинцы, которые не учились на 10-12 баллов в школе, рассказали, кем работают

Детей, которые учатся в школе, часто пугают: если не будут получать хорошие оценки, не добьются успеха в жизни. Насколько это соответствует действительности, решила проверить маркетолог Анастасия Шрамко.

В Threads она спросила своих подписчиков, которые не учились на 10, 11 или 12 баллов, кем они стали во взрослой жизни. Выяснилось, что некоторые даже превзошли своих одноклассников-отличников.

Маркетолог Анастасия Шрамко... Источник: Скриншот Развернуть

Среди комментаторов оказались преподаватели и ученые, врачи, предприниматели, юристы, специалисты по коммуникациям и представители творческих профессий. Некоторые рассказали о карьерном пути с несколькими сменами направления, а кто-то поделился, что нашел себя в деле, которое не обязательно требует самых высоких школьных оценок.

В частности, один из участников дискуссии написал: "Работаю над онлайн-курсами в бизнес-школе Оксфордского университета". Другая сообщила, что преподает в университете и имеет степень доктора наук.

Кто-то неплохо зарабатывает,... Источник: Скриншот Развернуть

Кто-то решил основать собственное дело. Так, одна комментатор рассказала, что выбрала профессию кондитера и открыла соответствующее ФЛП. "Все думают, что я дома бездельничаю и просто играю в тортики, а на самом деле я ФЛП и неплохо на этом зарабатываю", – поделилась она.

Еще одна участница рассказала, что работала бизнес-аналитиком и администратором группы производственных проектов, восемь лет занималась репетиторством по математике, а теперь создает онлайн-школу по этому предмету. Также она вместе с мужем два года развивала производство полезных снеков, которое в итоге пришлось закрыть.

Многие комментаторы занимаются преподаванием. Источник: Скриншот

Другие комментаторы называли профессии, которыми занимаются сейчас: администратор книжного магазина, помощник судьи, фотограф, архитектор и дизайнер интерьера, адвокат, специалист по связям с общественностью и владелица студии по пошиву сценических костюмов.

Многие ответы касались медицины и психологической помощи. Среди участников обсуждения – врачи акушеры-гинекологи, психиатры, психотерапевты и даже ветеринарный реабилитолог. Одна из комментаторов рассказала, что сначала более десяти лет работала HR-директором, а затем стала психотерапевтом.

Разброс профессий – от помощ... Источник: Скриншот Развернуть

Были и те, кто связал свою профессию с преподаванием. "Преподаю английский, чтобы у всех были такие же оценки", – пошутила одна из участниц дискуссии. Другая рассказала, что служит в армии по контракту и параллельно учится на пятом курсе юридического факультета.

А некоторые отвечали кратко и с юмором. Например, одна из комментаторок написала: "Кнопочку нажимаю", уточнив, что работает фотографом.

Часть бывших школьников брос... Источник: Скриншот Развернуть

Итак, среди тех, кто не получал в школе высших оценок, есть ученые, преподаватели, медики, предприниматели, военнослужащие и специалисты самых разных направлений. Их ответы показывают, насколько разными могут быть профессиональные пути после школы. И посредственные оценки вовсе не означают, что человек не найдет свое место в жизни.

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