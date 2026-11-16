Более половины учителей в украинских школах работают без соответствующей квалификации: что показало исследование ГСКО

В 53% украинских школ работают учителя без соответствующей специальности, но с повышением квалификации. В то же время в 53% учебных заведений не хватает педагогов.

Об этом свидетельствуют результаты аналитического отчета Государственной службы качества образования. Всего были проанализированы 233 школы, в каждой из которых были зафиксированы нарушения законодательства. Чаще всего они касались исполнения обязанностей руководителями, ведения делопроизводства, зачисления и отчисления учеников, а также создания условий для детей с особыми образовательными потребностями.

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Одной из проблем является организация образовательной среды. Так, в 60% школ выявили нарушения в обеспечении условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В 2024 году этот показатель составлял 41%. Кроме того, выросла доля учреждений с нарушениями при организации индивидуальной формы получения образования – с 41% в 2024 году до 62% в 2025-м. Нарушения при зачислении, отчислении и переводе учеников зафиксировали в 71% школ. Чаще всего они касались отчисления детей, выезжающих за границу.

Также проблемы существуют с организацией работы групп продленного дня (51% учреждений), питанием (55%) и переполненностью классов (32%).

Проблемы с аттестацией педагогических работников выявили в 54% школ. В 62% учреждений педагогические советы не полностью реализуют свои полномочия, в 61% образовательные программы не содержат всех необходимых составляющих, а в 49% есть нарушения в содержании или утверждении годовых учебных планов. В 21% школ не обеспечивают деление классов на группы при изучении отдельных предметов.

В то же время в 57% школ состояние безопасной образовательной среды требует улучшения, еще в 2% зафиксировали низкий уровень. 48% школ нуждаются в улучшении системы оценивания учебных достижений учеников.

Сколько учителей не хватает... Развернуть

В 54,1% учреждений педагогическую деятельность оценили как достаточную, в 9,4% – как высокую. В то же время в 36,1% учреждений ее необходимо улучшить. 75% школ имеют достаточный уровень сотрудничества между участниками образовательного процесса, еще 15% – высокий. 53% учреждений нуждаются в большем внимании к вопросу академической добросовестности, а 3% имеют низкий уровень.

Фронтальную работу на уроках использовали на 93% занятий, индивидуальную – на 53%, групповую – на 31%, парную – на 30%. Информационно-коммуникационные технологии применяли на 82% посещенных специалистами занятий.

99% школ ежегодно осуществляют планирование, однако лишь 45% включают в планы конкретные шаги для повышения качества образования по результатам самооценки. Корректируют годовой план с учетом таких результатов 36% учреждений.

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