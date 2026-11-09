"Нужны не тонны текстов, а здравый смысл": педагогов возмутили рекомендации МОН на 80 страниц

Методические рекомендации МОН по военно-патриотическому воспитанию объемом 80 страниц возмутили директора криворожской гимназии №68 Алексея Симанько. Он считает, что вместо практической помощи педагогам министерство создает для них дополнительную бюрократическую работу.

Свою позицию педагог изложил в публикации на Facebook. Так Симанько обратил внимание на письмо МОН от 29 октября 2026 года № 1/23681-26, к которому добавили методические рекомендации по военно-патриотическому воспитанию. Документ насчитывает 80 страниц, и именно его объем стал поводом для критики.

"Неужели Вы действительно считаете, что руководители учебных заведений, педагогические работники, а тем более УЧЕНИКИ будут вечерами с воодушевлением читать этот многословный шедевр методической мысли?" – обратился директор к заместителю министра образования и науки Ивану Юрийчуку, чья подпись стоит под документом.

Заслуженный учитель Украины... Источник: Скриншот Развернуть

По мнению Симанько, в системе образования давно сложилась ситуация, когда документы создают не для практического использования, а для отчетности. Он иронично предположил, что после получения рекомендаций директора должны распечатать все страницы, провести совещания, составить планы мероприятий, назначить ответственных и подготовить отчеты о выполнении. "Ведь в нашей системе образования уже давно сложилась удивительная традиция: документы пишут не для того, чтобы их читали, а для того, чтобы по ним отчитывались!" – подчеркнул педагог.

В то же время директор гимназии отметил, что не отрицает важности национально-патриотического воспитания, особенно во время войны. Однако, по его убеждению, его нельзя измерять количеством страниц в методических рекомендациях. "Патриотизм не измеряется количеством страниц методических рекомендаций! Его не воспитаешь многословием, не сформируешь циркулярами и не проверишь очередной папкой отчетов", – написал Симанько.

В комментариях Симанько в ос... Источник: Скриншот Развернуть

Он также напомнил, что украинские педагоги работают во время воздушных тревог, обстрелов и отключений электроэнергии, сталкиваются с нехваткой кадров, психологическим истощением и постоянной неопределенностью. В таких условиях, считает директор, дополнительные многостраничные документы лишь усложняют их работу.

В конце поста Симанько предложил представителям МОН перед подписанием подобных документов отвечать на три вопроса: "Кто это реально будет читать?", "Какую практическую пользу это принесет учителю и ребенку?" и "Насколько этот документ облегчит, а не усложнит работу украинских педагогов?".

Педагог призвал новую команду министерства изменить подход к управлению образованием, а не воспроизводить старые бюрократические практики. "Педагогам нужны не тонны текстов, а несколько страниц здравого смысла!" – подытожил он.

Впрочем, в действительно объ... Источник: Скриншот Развернуть

Подавляющее большинство комментаторов согласилось с возмущением Симанько. А заслуженный учитель Украины Виктор Громовой даже вспомнил довольно меткий афоризм Уинстона Черчилля о том, что "большой объем этого материала надежно защищал его от угрозы быть прочитанным".

Впрочем, в большом документе от МОН нашли также и рациональное зерно. В частности, практические методики, советы по психологической безопасности детей, работе с ветеранами, способы оценки результатов и так далее.

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