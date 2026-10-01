В Украинский государственный университет имени Драгоманова на физику поступил один студент, на химию – ни одного, рассказал заместитель председателя приемной комиссии Тарас Олефиренко. По его словам, это грозит сокращением преподавательского состава. Ведь если в предыдущие годы удавалось сформировать группы хотя бы из 10 студентов, то сейчас профессора читают лекции для одного.

"Чтобы подготовить физика, требуются четыре года только бакалавриата, полтора года магистратуры, большой профессорско-преподавательский состав. Если не поступают, конечно, университеты вынуждены сокращаться, а потом эти люди уже... Если ты сократишь физика или химика, то в следующем году он может к тебе не прийти, потому что уже найдет себе работу в другом месте", – сказал Олефиренко.

Скільки студентів вступило на фізику та хімію