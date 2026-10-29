Протесты во Франции вынудили власти изменить правила поступления в университеты и ограничить количество учеников в классах

Во Франции изменили систему поступления в учреждения высшего образования, создав дополнительные места в вузах, тогда как наполняемость классов второго года средней школы будет ограничена 28 учениками. Кроме того, правительство заявило о выделении средств на ремонт учебных заведений. Соответствующие решения были приняты после череды акций протеста в стране.

Об этом сообщает Министерство национального образования Франции. Так, в стране планируют заменить платформу поступления в университеты Parcoursup, которую намерены внедрить во время вступительной кампании 2028 года. До конца ноября комитет с участием учеников и учителей должен представить первые рекомендации по реформе.

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Greta Thunberg/Facebook

Во время вступительной кампании 2027 года правительство планирует публиковать понятные критерии рассмотрения заявлений на каждую образовательную программу. Абитуриентам также будут объяснять причины отказа в поступлении, предусмотрят возможность исправлять ошибки во время обучения и усилят профориентационную поддержку.

В вузах планируют создать 15 000 дополнительных мест в течение 2027–2028 годов. Из них 10 тысяч откроют на программах BTS (Сертификат квалифицированного техника. – Ред.) уже в сентябре 2027 года. Еще 4 тысячи мест предусмотрели на программах технологических университетов BUT (Бакалавр технических наук. – Ред.), а тысячу – на университетских программах, связанных с медицинским образованием.

Чтобы увеличить количество мест на программах BTS, правительство планирует предусмотреть более 1200 дополнительных преподавательских ставок в 2027 году. Для университетских программ в течение двух лет создадут 204 преподавательские должности.

Протесты проходят в старших... Источник: Kévin Guyot/Ouest-France Развернуть

Количество детей в классах лицеев ограничат 28 учениками. С сентября 2027 года это правило будет действовать в половине учебных заведений с наименее благоприятными условиями, а с сентября 2028 года – во всех. Также планируется уменьшить количество школьников в самых переполненных группах первого и выпускного годов обучения.

Для реализации этих изменений правительство планирует отменить запланированное сокращение должностей в учреждениях среднего образования и создать 500 дополнительных учительских должностей в 2027 году.

Кроме того, предусматривается 920 наборов сотрудников по контракту для замены отсутствующих учителей. Более половины из них уже провели. Кроме того, каждый лицей в среднем получит 90 дополнительных часов для краткосрочной замены педагогов.

С сентября 2027 года ученикам будут гарантировать как минимум часовой обеденный перерыв и пересмотрят правила текущего оценивания. В частности, роль оценок за первый год обучения при поступлении в вузы и сдаче экзамена на бакалавриат.

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Greta Thunberg/Facebook

На ремонт лицеев предусмотрели 4 млрд евро льготных кредитов до 2030 года. Эти средства также смогут использовать департаменты для ремонта колледжей и муниципалитеты для обновления школ. 500 лицеев получат средства уже в первом квартале 2027 года.

До 2029 года также будут выделены средства на ремонт, реконструкцию и строительство университетских кампусов.

В то же время изменятся правила предоставления студенческих стипендий. С сентября 2027 года выплаты по социальным критериям будут индексировать в соответствии с инфляцией, а пороговые значения дохода для получения помощи – в соответствии с изменением доходов семей. Уже началось строительство 26 тысяч студенческих жилых помещений из 45 000 запланированных.

Кроме того, во Франции действует программа питания за 1 евро для всех студентов. В 2026 году по ней планируют предоставить 53 млн порций еды против 44 млн в 2025 году.

Протесты во Франции 13 октября. Источник: France 24, Greta Thunberg/Facebook

В то же время профсоюз учителей считает, что этих мер недостаточно для удовлетворения требований протестующих, сообщает Reuters. Генеральный секретарь профсоюза Софи Венетит подчеркнула, что необходимо ограничить число учеников в большем количестве классов и нанять больше сотрудников, чтобы улучшить условия обучения.

Сначала старшеклассники блокировали свои школы в знак протеста против нехватки кадров и ресурсов. Это движение впоследствии расширилось и охватило общие профсоюзы и так называемых "желтых жилетов", которые выразили возмущение ослаблением государственных услуг и ростом стоимости жизни.

В то же время французское правительство, находящееся под давлением рынков облигаций из-за необходимости снизить уровень долга, заявило, что у него мало свободных средств для реагирования на требования протестующих.

Во Франции усиливают меры безопасности после погромов и поджогов

Напомним, во Франции на фоне массовых протестов, сопровождавшихся погромами, мародерством и столкновениями с полицией, власти рассмотрели возможность введения частичного комендантского часа. Премьер-министр Себастьян Лекорню поручил местным властям проработать соответствующие ограничения, чтобы восстановить общественный порядок и защитить предприятия.

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